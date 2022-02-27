Erol Bulut: Kendi elimizle maçı Altay’a hediye ettik

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Altay deplasmanından aldıkları 3-2’lik mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, “Kendi elimizle maçı Altay’a hediye ettik” dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Altay'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut, “Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Kendi elimizle maçı Altay'a hediye ettik. Bu Altay'ı küçümsemek değil, neticede onlar da 3 gol attı. Bizim kaçırdığımız pozisyonlara baktığımızda maçı erken bitirmemiz gerekiyordu. Hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda pozisyonlarımız vardı. O yüzden bugün gol atmak istemedik“ diye konuştu.