Erol Bulut Pelkas’ı kanada atıyor

Sarı lacivertliler Mesut Özil'in yavaş yavaş form tutmasıyla moral buldu. Sezonun kalan bölümünün en etkili ismi olarak öne çıkan Pelkas'ın da Göztepe maçına hazır olması bekleniyor. Bu bir sorunu doğuruyor: İlk 11'de kim oynayacak? Teknik patron Erol Bulut, ne Özil'i ne de Pelkas'ı kaybetmek istemiyor.

YAN YANA OYNADIKLARI BİR SİSTEM

Bu yüzden iki yıldızın yan yana oynadığı bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu dizilişte Mesut Özil yine 10 numarada olacak. Forvet arkasında çıkışa geçtikten sonra sakatlanan Yunan yıldız da sol kanatta şans bulacak. İki oyuncu da birbirlerini övmüştü. Pelkas, “Mesut Özil ile yan yana oynamak için sabırsızlanıyorum” derken Özil ise “Takımda en beğendiğim isim Pelkas” yorumunu yapmıştı.