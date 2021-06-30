Erol Bulut sitem etti: Hocalara hiçbir şey sorulmadı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK’da teknik direktör Erol Bulut, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erol Bulut, kamplarda tüm futbolcuları gözlemleyerek gidecek ve kalacak isimlere karar vereceğini söyledi.

Kadrolarına 5 ya da 6 isim daha katmak istediklerini belirten Erol Bulut, şunları söyledi:

“Transferlerle ilgili çalışmaları geldiğimden beri ekip ve yönetimle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kolay değil. Çünkü aradığımız sol bek, forvet gibi mevkiler kolay mevkiler değil. 5 veya 6 transfer daha yapmak istiyoruz. Futbolcuların kamp dönemini de görmek istiyorum. Bolu kampını gördükten sonra aramızdan ayrılan futbolcular olacak. Çünkü tanımadığım futbolcular var. Haksızlık, adaletsizlik yapmak istemem, her futbolcuyu görmek istiyorum. Geçen yıl oynamamış olabilir bu yıl benim futbol anlayışımla bize katkı verebilecek bir futbolcu olabilir. Bunun hepsini Bolu kampında değerlendireceğim. Aramızdan ayrılanlar da gelenler de olacak. Muhammet Demir geçen yıl ligimizin en iyi forvetlerinden birisiydi. Gaziantep Kulübü’ne çok fazla katkısı oldu. Bize kiralık olarak gelmişti. Sonuç olarak federasyonumuzun yabancı kuralından dolayı, yerli futbolcunun fiyatları maalesef yükselmiş durumda. Herkes kulüpleri fırsat olarak görüyor. O yüzden bu konuda nasıl ilerleyeceğiz bilmiyorum. Ben Muhammed’in burada olmasını isterim. Kendisine de ilettim. Bu durum Başakşehir kulübüne bağlı olan bir konu. Şu an biraz zor gözüküyor.”

“HOCALARA HİÇBİR ŞEY SORULMADI”

Yabancı sayısı konusunda hocalara sorulmadığını ifade eden deneyimli teknik adam, “Yabancı sayısı konusunda hocalara hiçbir şey sorulmadı. En kötü tarafı bu. Teknik direktör biziz ama yabanca ve yerli sayısı bize sorulmuyor. 14’ten 12’yi düşürülür ama önemli olan serbest bırakılması. 25 yıldır bugüne kadar kulüplerimize hiçbir faydası olmadı. En son dönemde 14 serbest olduğunda faydası oldu. Bu uygulamaya yaş kriteri getirilebilir. 14 olur ama beş futbolcuya 24 yaş altı olacak, 2 futbolcu 32 yaş üstü olacak gibi bir uygulama olabilir. Yaşlı futbolcu gelmesin diyorlar bunu iki tane 32 yaş üstü kriteri getirilerek çözülebilir” şeklinde konuştu.