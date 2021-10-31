Erol Bulut’tan Beşiktaş örneği ve hakeme tepki!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray maçı sonrasında hakeme tepki gösterdi. Bulut, Yaşar Kemal Uğurlu'nun oyuncusuna söylediği sözleri paylaşırken yedikleri golde de Hatayspor-Beşiktaş maçını örnek gösterdi.

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Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray’a 2-0 yenilen Gaziantep FK’da teknik direktör Erol Bulut mücadele sonrasında konuştu. Bulut, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya tepki gösterirken, yedikleri ilk golde de Beşiktaş’ın Hatayspor maçında sayılmayan golünü hatırlattı.

Erol Bulut’un maç sonrası sözleri şöyle;

“BEŞİKTAŞ MAÇINDA GOL VERİLMEDİ…”

“İlk yarının sonlarına doğru yediğimiz gol bizi üzdü. Hatırlıyorsam dünkü bir maçta da yenen bir gol vardı, ofsaytla ilgili bir pozisyon vardı. Hakemler nedense bugünkü golü farklı, dünü farklı yorumladılar. Her hakemde farklı bir yorum oluyor. Hakem, bütün tercihini Galatasaray’dan yana kullandı. Hakemle ilgili konuşmamıza gerek yok, uzayabilir. Türkiye’de maalesef bir standardı yakalayamadık. En büyük sorun o. Dünkü Beşiktaş maçında gol verilmedi, ofsayt çalındı. Bugünkünün de ofsayt olması gerekiyordu.”

“BENİM DE FUTBOLCUMUN DA HOŞUNA GİTMEDİ”

“Futbolcuma maç başlarken ‘Sarı kartın var, kırmızı kart yiyebilirsin’ cümlesi, benim de futbolcumun da hoşuna gitmedi. Futbolcumuza bunu biz soyunma odasında söylüyoruz, hakemin bunu bir daha söylemesi gerekmiyor bence.”

“TAKIM İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ”

“Büyük takıma karşı pozisyonları golle sonuçlandırmadığında daha çok enerji sarf etmen gerekiyor. 2-0 kaybettik, üzgünüz ama takım iyi bir performans sergiledi.”

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