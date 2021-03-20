Erol Bulut’un şifresi sabır

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı deplasman üstünlüğünü sürdürmek için sahaya çıkacak, bunu gerçekleştirmek için de Erol Bulut'un sabırlı oyun felsefesini kullanacak. Bulut, topu rakibine bırakacak, geçiş hücumu kovalayacak. Başarılı çalıştırıcı, alan daraltıp kapılan toplarla hızlı hücuma çıkarak birkaç pasla rakip kaleye inmeyi planlıyor.

Erol Bulut, takım savunmasını sağlam bir şekilde yapmaları, topa karşı daha sert olmaları gerektiğini öğrencilerine anlattı. Bulut, “Sahaya çok iyi yayılan bir ekip olmalıyız ve kaptığımız toplarla hızlı şekilde kaleye gitmeliyiz” ifadelerini kullandı. Takımına Beşiktaş'ın paylaşım hatalarını da anlatan Bulut, duran topları etkili kullanmaları gerektiğini ısrarla vurguladı.

İki eksik kaldı

Fenerbahçe’de derbi öncesi iki önemli eksik kaldı. Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş'ün takımla çalışmalara başlaması sonrası Mesut Özil ve Sadık Çiftpınar, sakatlıkları süren iki futbolcu…