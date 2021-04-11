Ersan Parlatan: Bizim adımıza üzücü bir skor

Süper Lig'in 34. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Yardımcı Antrenörü Ersan Parlatan, şunları söyledi:

“Sivasspor'u tebrik etmemiz gerekiyor, 3-1 kazandılar. Maça gelince ilk devre istediğimiz oyunu sergileyemedik. Neticesinde Sivasspor'un geçiş hücumlarında etkili olan bir takım olduğunu biliyorduk. Burada da kendi oyuncularımızı ve ataklarımızı en iyi şekilde sonuçlandırmamız gerektiğini ifade ettik. Bunu maç içerisinde maalesef yapamadık özellikle ilk devre. Neticesinde sürekli geçiş hücumları yedik ve Sivasspor'da burada etkili olan bir takım. Bunu da ilk devre sahaya yansıttılar. Bu anlamda da üçüncü bölgede etkinliğimiz iyi değildi. İkinci devreye çıkınca üç tane oyuncu değişikliği ve takıma vermiş olduğumuz taktiksel anlamda uyarılar kendini gösterdi. Oyuna etkili başladığımız dönemlerde ikinci devrede oyuna ortak olduk ve neticesinde 1-1'lik skoru yakaladık. Burada oyun dengeli giderken belki de bizim lehimize dönecekken istemediğimiz bir şekilde 2-1 geriye düştük. Burada çok basit hatalardan oluşan bir gol oldu. Bu da bizim adımıza üzücü, olmaması gereken bir durumdu. Aynı şekilde 3-1'lik pozisyonda da çok basit goller yedik. Bu bizim adımıza üzücü. Buradan belki puan veya puanlar alabilirdik maçın gidişatına göre ama sonuçta bugün kaybettik. Rakibi takdir etmek lazım. Fazla zamanımız yok hemen Cuma günü Kayserispor maçımız var. Artık bu maçı geride bırakıp, oyuncularımızı bir şekilde motive edip yenileyerek maça iyi hazırlanmak istiyoruz. Sonuçta lig devam ediyor. Çok uzun bir süreç var.”