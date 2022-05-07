Ersen Martin’in durumu ciddiyetini koruyor

Daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da terleten 42 yaşındaki eski futbolcu Ersen Martin, kalp krizi nedeniyle ameliyat edilirken, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Türkiye’de Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere, birçok kulübün formasını giyen ve 3 kez de A Milli olan Ersen Martin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle dün hastaneye kaldırılmış ve ameliyat edilmişti.

Aort damarında yırtık tespit edilen eski milli futbolcu, ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Ameliyatının ilk etabı iyi geçen Ersen Martin’in durumunun halen kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi. (İHA)