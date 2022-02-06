Ersin Destanoğlu: ’70 dakika kart görmenin korkusuyla yaşıyorum’

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Antalyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Ersin Destanoğlu, hakemlerin kendisine yönelik tavrından şikayetçi oldu.

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Süper Lig 24. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı. Maçtan sonra yayıncı kuruluş mikfrofonlarına konuşan Beşiktaş’ın kalecisi Ersin Destanoğlu, hakemlerin kendisine yönelik bakış açısıyla ilgili dert yandı.

Hakemlerin rakip oyuncuların zaman geçirmeye yönelik hareketlerine taviz gösterdiğini, ancak kendisini hemen uyardıklarının altını çizen Ersin Destanoğlu, “Ben niye 30’da uyarılıyorum da, diğerleri 90’da uyarılıyor” ifadelerini kullandı.

Ersin Destanoğlu’nun açıklamaları:

“Bu ligde oyuncu olsun, kaleci olsun zaman geçirmeyen yok. Ben yapınca hemen uyarılıyorum. Başka kaleciler yapınca 90’da uyarılıp kart görüyor. 90’da kart göstermeniz bir anlamı yok. Ben yapınca 30. dakikada uyarılıp sonra 70 dakika kart görmenin korkusuyla yaşıyorum. Ama onlar 90. dakikaya kadar kart görmeyip zamanı geçirebiliyorlar.”

“BANA DA ÖYLE DAVRANSINLAR”

“İnsanlar ‘Ersin sen de zaman geçiriyorsun’ diyebilir. Anlıyorum. Ama ben niye 30’da uyarılıyorum da, diğerleri 90’da uyarılıyor. Anlatmak istediğim bu. Kime ne yapıyorlarsa, bana da öyle davransınlar. Kendimi iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Sadece Abdülkadir hoca üzerinden söylemiyorum her maç karşılaşıyoruz.”

“ŞANSSIZLIĞI KIRAMADIK”

“Tabii ki gol atmamız lazım maçı kazanmamız için. Elimizden geleni yapıyoruz. Bugün 2-3 tane direkten dönen topumuz var. Bir türlü o şanssızlığı kıramadık.”