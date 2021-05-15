Ersin Destanoğlu: Bunların hepsi hayaldi

Süper Lig’in 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş’ta futbolcular ve teknik heyet büyük bir sevinç yaşadı.

Göztepe galibiyetinin ardından saha içinde yayıncı kuruluşa konuşan futbolcular mutluluklarını paylaştı. Siyah-beyazlıların altyapıdan yetişen kalecisi Ersin Destanoğlu, “Çok mutluyum. Altyapıdan çıkıp şampiyon olmak çok güzel bir duygu. Bunların hepsi hayaldi. Pandemi döneminde evde bunları hayal ediyorduk. Deplasmanda son maç, son dakikalarda şampiyonluk. İnşallah devamını getiririz” dedi.

Beşiktaş altyapısından yetişen bir diğer oyuncu Rıdvan Yılmaz ise “Çocukluğumdan beri bu kulüpteyim. 12 senemi verdim bu kulübe. Çok mutluyum. Beni buraya getiren herkesin ellerinden öpüyorum. Tüm hocalarımdan Allah razı olsun” ifadelerini kullanarak gözyaşlarını tutamadı.