Ersin Destanoğlu penaltıyı nasıl kurtardığını anlattı

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu, penaltı kurtardığı Galatasaray derbisini değerlendirdi.

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Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray’ı 2-1 yenen Beşiktaş’ta Mohammed’in penaltısını 81. dakikada kurtararak takımının galibiyetinde Larin ile birlikte başrolü oynayan Ersin Destanoğlu, mücadele sonrasında konuştu.

“İZLEMİŞTİM, ORAYA ATLAYACAKTIM”

“Mostafa Mohamed’in penaltılarını izlemiştim. Hem sağa hem de sola vuran bir forvet. Topu aldığında belliydi hislerim, oraya atlayacaktım. Son ana kadar bekledim ve sonrasında kurtardım. Beraberlik olacaktı, önemliydi bizim için. Statta çok sevinildi.

“Derbi galibiyetleri her anlamda özeldir. Takım olarak devamını getirmek için mücadele edeceğiz.”

“A Milli Takım’dan davet geldiğinde elimden geleni yaparım. Şu an Ümit Milli Takım’da oynuyorum, orada da iyi bir jenerasyonumuz var. Daha yaşım 20, zamanla olur yani.”