Ersin Destanoğlu: ‘Neuer’i örnek alıyorum, Avrupa hayalim var’

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu, Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray derbisinde yaptığı penaltı kurtarışıyla Beşiktaş’ın galibiyetinde önemli rol oynayan kaleci Ersin Destanoğlu, Hatayspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Avrupa’ya gitme hayali olduğunu söyleyen 20 yaşındaki file bekçisi, kendisine genç yaşta şans verdiği için Teknik Direktör Sergen Yalçın’a teşekkür etti. Ersin Destanoğlu’nun açıklamaları:

“KÖŞEYİ TAHMİN ETTİM”

“Derbide galip geldiğimiz için memnunuz. Maç öncesi bütün oyuncuların penaltı atışlarında nereye vurduğunu izlemiştim. Topu Mohamed alınca tahmin ettiğim köşeye yattım ve bu sayede kurtarmış oldum. Kaleciler bazen basit goller yiyebiliyor, eleştiriliyorlar ama başka maçta telafi edebiliyorlar. Rekabet herkes için iyi oluyor. Mert ağabey geldiğinden beri bana destek oluyor. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Rekabet takıma olumlu yansır. Hocanın kadroyu açıkladığı dakikaya kadar maça konsantre oluyorsunuz. Mert ağabey ya da ben fark etmez ikimiz de oynuyoruz. Kimin oynadığı önemli değil, önemli olan sahada kimin ne yaptığı.”

“ER YA DA GEÇ MİLLİ TAKIM’A GİRECEĞİM”

“Milli Takım beklediğimiz bir yer. Sahada en iyisini yaptıktan sonra er ya da geç kadroya gireceğimi biliyorum. Kasım olmazsa mart olur, mart olmazsa haziran olur. Ama mutlaka çağrılacağımı düşünüyorum. Neuer çok küçükken örnek aldığım bir kaleciydi. Hala izliyorum ve örnek alıyorum. Beni izleyen kardeşlerim varsa onlar da asla pes etmesin, çalışsınlar.”

“AVRUPA HAYALİM VAR…”

Avrupa’ya gitme hayalim var. Şu an Beşiktaş’tayım ve hedefe odaklanmış durumdayım. Bu sene önemli olan Beşiktaş’ın başarısı. Bu sene burada başarılı olup Avrupa hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Gelecek sene, 2 sene sonra, 4 sene sonra ne zaman olursa… 19-20 yaşında bir kaleciye şans vermek ve arkasında durmak… Gerçekten Sergen hocamıza teşekkür ediyorum. İki kupa kazandık geçen sene ve çok güzel bir sezon oldu bizim için. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş’ta kupalar kazanmak ben de istiyorum. Casillas gibi isimler çok iyi örnekler, ben de onlar gibi olmak isterim fakat zamanı gelince de Avrupa’da forma giymek isterim.”