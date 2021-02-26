Ersin Destanoğlu: Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz

Süper Lig’de bu sezon forma giydiği 21 maçta 17 gol yiyip, 10 maçta ise kalesini gole kapatan Beşiktaş’ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, Denizlispor galibiyetinin ardından konuştu.

Destanoğlu’nun sözleri şöyle;

*Kulüpte herkes birbirini seviyor. Fabrice N’Sakala da takımın en neşeli isimlerinden bir tanesi. Performansım için mutluyum. İnişli çıkışlı başladım. Bunu daha istikrarlı hale getirmem gerekiyordu. Mutluyum. İyi gidiyorum. Seri yakaladık. Gol yememe serisi önemli ama önemli olan 3 puan. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz.

İlginizi Çekebilir Sergen Yalçın: Maçların kolay olma ihtimali yok

*BAY haftası iyi dinlendik, iyi değerlendirdik. Şimdi üst üste maçlar oynayacağız. İlk devre bitmesine yakın da böyle bir seri yakalamıştık. Şimdi de böyle bir seri yakalamak istiyoruz.

*EURO 2020 kadrosu Şenol Hoca’nın kararı. Ben elimden geleni yapacağım. Ümit Milli Takım’da da varım. Nereye çağrılırsam çağrılayım milli arma için elimden geleni yaparım.