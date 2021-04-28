Ersin Destanoğlu: Şampiyonluğa oynamak bambaşka bir duygu

Beşiktaş’ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takımda herkesin kendisine destek olduğunu söyleyen Destanoğlu, “Çok iyi performans sergiledik. Kazanmak için gelimizden geleni yaptık. Son dakikalarda 2 duran top golü yedik. Biraz zora girdi demeyeyim de heyecan oldu. Şampiyonluğa 1 adım daha kaldı. Mutluyuz. Şampiyonluğa 4 maç kaldı” dedi.

‘İNŞALLAH TAÇLANDIRIRIZ’

Ghezzal’ın golüne de değinen genç kaleci, “Şampiyonluğa oynamak bambaşka bir duygu. Elimden geleni yapıyorum ama bizim de hatalarımız oluyor. Hocalarım, ağabeylerim çok destek oluyor. İyi oynuyoruz. İnşallah şampiyonlukla taçlandırırız. Ghezzal’ın gollerine alıştık. İnşallah bir sonraki maçta da atar ve bizi rahatlatır” ifadelerini kullandı.

N’KOUDOU: 3. GOLDEN SONRA RAHATLADIK

Beşiktaşlı futbolcu Georges-Kevin N’Koudou, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

“Takım için iyi bir gündü. Herkes ilk yarıda mükemmeldi. İkinci yarıda da iyiydik aslında ama 3. golden sonra rahatladık. Bunu yapmamamız lazım. Olsun, liderliğimizi pekiştirdik. Umarım şampiyon olacağız.”

“Bence aramızdaki iyi ilişkinin sonucu olarak takımda arkadaşlıktan öte kardeşlik duygusu var. Golü kimin attığının, kimin oynadığının önemi yok. Önemli olan takıma katkı sağlamak. Bu şekilde devam edip şampiyon olmak istiyoruz.”