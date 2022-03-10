Ersin Destanoğlu ve Can Bozdoğan’a Alman markajı!

Beşiktaş'ın iki yıldızı Ersin Destanoğlu ve Can Bozdoğan, Almanların radarına girdi. Ersin ile satın alma önceliği siyah-beyazlılarda bulunan Can’ı, bir Türk iş insanının locasında izleyen ‘scout’lar olumlu rapor tuttu.

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Beşiktaş’ın, genç oyuncuların olduğu bir kadroyla çıktığı Başakşehir maçında misafirleri vardı.

Heyecanlı mücadeleyi, gençlere önemli yatırım yapan Alman ekibi Leipzig'in yönetici ve scout'ları, tanınmış bir Türk iş insanının locasında izledi. Alman yetkililer iki Beşiktaşlı futbolcu hakkında rapor hazırladı. Söz konusu futbolcuların altyapıdan çıkan 21 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu ile sezon başında Schalke'den satın alma önceliğiyle kiralanan Can Bozdoğan olduğu öğrenildi.

İki futbolcuya olumlu not verildi. Ersin'i, Leipzig dışında Fransız kulüplerinin de yakından takip ettiği biliniyor. Can'ın bonservisinin ise sezon bitince Beşiktaş'a geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

2000’LER KARA KARTAL’IN

Süper Lig'de 2000 yılı ve sonrasında doğan futbolculara en fazla süreyi veren kulüp Beşiktaş… Toplamda 6 futbolcu, 5241 dakika siyah-beyazlı formayı giydi. Ersin, 2160 dakikayla en fazla süre alan genç oyuncu durumunda.

Haber: Aykut Coşkun