Ersin Destanoğlu’na dev zam

Beşiktaş yönetimi, gelen transfer tekliflerini Ersin Destanoğlu’nun seviyesinde olmadığı gerekçesiyle reddetti. 21’lik kaleci takımda tutulacak, yeni kontrat imzalanacak

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş, gelen tekliflerin yetersiz kalması sonrası Ersin Destanoğlu ile devam kararı aldı.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek 21 yaşındaki file bekçisiyle kampta son bir görüşme gerçekleştirilecek. Ersin'in yıllık ücretine ciddi bir zam yapılacak. Sözleşmesi, 2025'e kadar uzatılacak.

Beşiktaş ile A Takım'daki ilk maçına 2020 Haziran'ında çıkan Ersin Destanoğlu, Sergen Yalçın idaresinde birinci kaleci oldu. A Milli Takım rotasyonuna da giren genç kaleci Beşiktaş formasıyla 85 maça çıktı, biri lig şampiyonluğu olmak üzere üç kupa kazandı.

Transfermarkt'a göre takımın Weghorst'tan (14 milyon Euro) sonra en değerli futbolcusu 10 milyon Euro'luk tahmini bonservis bedeliyle Ersin Destanoğlu…