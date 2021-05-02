Ersin Destanoğlu’na Fransa’dan bir talip daha

Beşiktaş’ta geçen sezon Loris Karius’un takımdan ayrılmasının ardından pandemi nedeniyle lige verilen ara sonrasında kaleye geçen Ersin Destanoğlu, bu sezon ise takımın 1 numarası oldu.

Süper Lig’de 32 maça çıkıp 29 gol yiyen ve 13 maçta ise kalesini gole kapatan 20 yaşındaki genç eldiven, performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

Fransa Ligue 1 ekibi Lyon’un ilgisinin olduğu belirtilen Ersin Destanoğlu için son talip Nice oldu. Beşiktaş ile 2023’e kadar sözleşmesi bulunan ve takımın altyapısından yetişen Ersin’i takip eden Nice, Hatayspor maçı için Vodafone Park’a gözlemci yolladı.

Siyah-beyazlılar ise Beşiktaş’ın özkaynak düzeninden yetişen Ersin için transfer görüşmesini en az 10 milyon Euro’dan açmayı planlıyor.