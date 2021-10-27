Ersin Destanoğlu’nun müthiş yükselişi

Başarı basamaklarını bir bir çıkan Ersin Destanoğlu, Avrupalı kulüplerin gözlemcileri tarafından yakından takip ediliyor.

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Ersin Destanoğlu, kendi hikayesini yazmaya devam ediyor. Sergen Yalçın'ın Karius'un ayrılışı sonrası 2019-20 sezonunun son bölümünde forma verdiği, geçen sezon da tüm eleştirilere rağmen birinci kaleci yaptığı 2001 doğumlu yetenek, kazanılan şampiyonluğun ardından üzerine koyarak yıldızını parlatıyor.

Ersin Destanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde de 15 ile üçüncü maçlar sonunda en çok kurtarış yapan iki file bekçisinden biri. Maç tecrübesi arttıkça onun performansı da yükseliyor. Ersin Destanoğlu, derbilere damga vuran isim olma unvanını da aldı, kurtardığı penaltıyla Galatasaray galibiyetinde başrollerden biri oldu. 16 yaşından bu yana milli takımların tüm yaş kategorilerinde forma giyen başarılı eldiven, siyah-beyazlı altyapıdaki genç oyunculara örnek bir figür olarak da öne çıkıyor.

Genç futbolcu çalışkanlığı ile de biliniyor. Ersin Destanoğlu, Avrupalı ‘Scout'ların Türkiye'de en çok ilgilendiği isimlerin de başında geliyor.

ÇALIŞTI, KURTARDI

Ersin Destanoğlu, derbi öncesi penaltılara özel olarak çalıştı, semeresini kurtardığı penaltıyla gördü. Mostafa penaltıda topun başına geldiğinde Analiz Antrenörü Murat Kaytaz'ın ‘Sağa atacak' hatırlatmasını alan genç eldiven, son ana kadar köşeye yatmadı.

Ersin Destanoğlu, vuruşu bekleyip kurtarışı yaptı.