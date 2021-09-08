Ersin Düzen görevinden istifa etti! Hollanda maçı sonrası paylaşımı olay olmuştu…

Türkiye Futbol Federasyonu Basın Danışmanı Ersin Düzen görevinden istifa ettiğini duyurdu. Düzen, 6-1 kaybettiğimiz Hollanda maçı sonrasında yaptığı paylaşım sebebiyle teknik direktör Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz'ın tepkisini çekmişti.

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Türkiye Futbol Federasyonu Basın Danışmanı Ersin Düzen, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 6-1 kaybedilen Hollanda maçı sonrasında yaptığı paylaşımın tepki çekmesinin ardından görevinden istifa etti.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Düzen, “Hollanda yenilgisinin, attığım twit üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sn Nihat Özdemir'e de düşüncelerimi ifade edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Sn Başkan ve yönetime teşekkür ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hollanda yenilgisinin, attığım twit üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sn Nihat Özdemir'e de düşüncelerimi ifade edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Sn Başkan ve yönetime teşekkür ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum — Ersin Düzen (@ersinduzen) September 8, 2021

A Milli Takım’da Hollanda maçı sonrası kaptan Burak Yılmaz şu sözlerle Ersin Düzen’i hedef almış ve tepki göstermişti; ”Daha top kaleye girmeden ‘Şenol Güneş istifa' diye bağırılıyorsa bu terbiyesizcedir. Hele kendi içimizdeki insanlar Tweet atıyorlarsa bu daha büyük terbiyesizliktir. İş bulunca çatır çatır arkamızdan vururlar. Hiç kimse onları insan yerine koymazken biz konuşurdu”

Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için “Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler” demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?! — Ersin Düzen (@ersinduzen) September 7, 2021