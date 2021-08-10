Ersin Düzen TRT’den ayrıldığını açıkladı

TRT ekranlarında "Stadyum" programını sunan ve aldığı maaş nedeniyle zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Ersin Düzen, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TRT’de yayınlanan “Stadyum” programını sunan spor programı sunucusu Ersin Düzen, 11 yıl görev yaptığı TRT’den ayrılma kararı aldığını açıkladı. Düzen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararı kendi isteğiyle aldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“11 yıl görev yaptığım Stadyum ve TRT Spor'a, kendi isteğimle devam etmeme kararı aldım. Eşime ve doğacak oğlumuza daha fazla vakit ayırmak, yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. TRT'nin tüm yöneticilerine, spor servisindeki arkadaşlarım ve yorumcularımıza şükranlarımı sunuyorum.”

RIDVAN DİLMEN’İN TRT’YE GEÇİŞİ AKILLARA GERİLİMİ GETİRDİ

Düzen’in 11 yıldır görev yaptığı TRT, geçtiğimiz günlerde Rıdvan Dilmen’in “%100 Futbol” programını yapacağını açıklamıştı. Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, geçtiğimiz yıl NTV ekranlarında yayınlanan “%100 Futbol” programında Ersin Düzen hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Maaşıyla gündem olan Ersin Düzen’i eleştiren Dilmen şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ersin Düzen, senin maaşını kim veriyor? Sen federasyonda çalışmıyor musun? Ne güzel dünya ya! Artık her şeyi söyleyeceğim, her şeyi. Susmayacağım! Hem hakemlere çakıp hem de 2 senedir TFF çalışanısın. Sen hayırdır ey Ersin Düzen! Bugün hakemi eleştirebilirsiniz. Ancak TFF’de çalışmayacaksın o zaman Ersin Düzen. Nihat Özdemir’in danışmanısın sen. Hem TFF’den maaş alacaksın, hem TFF Başkanına çakacaksın. Yok öyle şey.”

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, yaptıkları yorumlarda Düzen’in ayrılmasının sebebi olarak Dilmen’in TRT bünyesine katılmasını gösterdi.

11 yıl görev yaptığım STADYUM ve TRT Spor'a, kendi isteğimle devam etmeme kararı aldım. Eşime ve doğacak oğlumuza daha fazla vakit ayırmak, yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. TRT'nin tüm yöneticilerine, spor servisindeki arkadaşlarım ve yorumcularımıza şükranlarımı sunuyorum — Ersin Düzen (@ersinduzen) August 10, 2021

“HAFTADA 103 BİN LİRA” İDDİASI

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise, geçtiğimiz yıl Düzen ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı: “Ersin Düzen'in şirketinin TRT stüdyolarını ve kameramanlarını kullanarak ve yanına üç eski futbolcuyu alarak gerçekleştirdiği Stadyum programı için aldığı ücreti üç yıl önce TRT açıklamıştı. Hüseyin Ersin Düzen’in verilen listede program başına 34 bin 370 lira aldığı yazılı. Ersin Düzen, haftada iki kez yaptığı programı üçe çıkardı. Böylece haftada 103 bin 100 TL fatura keserek parayı dış yapım olarak TRT'den tahsil etti. Bunu aylık olarak hesapladığınızda 412 bin 440 TL rakam ortaya çıkıyor.

TRT'nin bize yaptığı açıklamayı kamuoyu ile paylaştığımda Ersin Düzen beni mahkemeye vereceğini söylemiş ve Twitter üzerinden tehdit etmişti. Üç yıldır mahkeme zaptını bekliyorum ama malum Türk adaleti ağır çalışıyor. Hakim huzuruna çıksak gerçekler ortaya çıkacak. Ersin Düzen, bu paranın elbette hepsine el koymuyor. Yanındaki üç eski futbolcu, yeni yorumculara da dağıtıyor. Kimi duyuma göre, onlara ayda ortalama 30’ar bin, kimine göre 15’er bin lira verdiği söyleniyor. Bu rakamın onlar için çok az olduğu bir gerçek.

Zamanında milletvekili iken, özel iş yapması yasak olmasına rağmen Recep Tayyip Erdoğan'ın özel izni ile TRT’de spor yorumu yapan FETÖ kaçağı Hakan Şükür'e 1 milyon lira civarında ücret tahsis edilmişti. Düzen'in yorumcuları ona göre daha az ücret alıyor. Şimdilik bu kadar.”