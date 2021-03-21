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Ersun Yanal: İkinci devreye çıkarken soyunma odasında…

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci yarıda kalitesi yüksek bir futbol ortaya koyduklarını ve BB Erzurumspor maçını kazandıklarını söyledi.

Güncellenme: 16:48, 21/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Ersun Yanal: İkinci devreye çıkarken soyunma odasında…

Süper Lig'in 31. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında 1-0 geriye düşüğü karşılaşmada BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, müsabakanın ilk yarı ve ikinci yarısında farklı bir oyun sergilediklerini belirtti.

Bu durumu hafta içindeki Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçına bağladığını ifade eden Yanal, “İki farklı oyunun nedeni; duygu… Alanyaspor karşısındaki bu duyguyu ilk yarıya taşıyamadık. İkinci devreye çıkarken soyunma odasında bu duygunun ne kadar önemli olduğu konusunda fikir birliğine vardık. Takım bunu çok iyi uyguladı. İkinci yarıda ise kalitesi yüksek bir futbol ortaya koyduk. Ümit Milli Takım oyuncuları Bünyamin ve Gökdeniz güzel oyunlarını iki golle taçlandırdılar. Milli takım süreçlerinde onlara başarılar diliyorum. Takım olarak disiplinli oynadığımızda gelişebildiğimizi, özgüvenli olduğumuzda daha fazla neler yapabileceğimizi gösteriyoruz. Önümüzde daha da gelişebileceğimiz bir süreç var. Bunu yaptığımızda fark oluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Alanyaspor Antalyaspor Ersun Yanal Erzurumspor Futbol Süper Lig Türkiye Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası
Yayınlanma Tarihi:16:47,