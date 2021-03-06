Ersun Yanal tecrübe konuşturuyor

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 biten Fenerbahçe karşılaşmasıyla Süper Lig'de kariyerinin 500. maçına çıktı. 59 yaşındaki deneyimli teknik adam, Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Yılmaz Vural ve Aykut Kocaman'ın ardından 500 karşılaşmaya ulaşan 6. isim oldu.

Yanal kariyerinde Antalya'nın yanı sıra F.Bahçe, Trabzon, Eskişehir, Manisa, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Denizlispor'da görev yaptı. 2004-2005'te A Milli Takım Teknik Direktörlüğü’nü de üstlenen Yanal'ın Antalya'sı, Fenerbahçe karşısında çifte başarıya imza attı.

Tüm kulvarlarda 14 maç (12 lig, 2 kupa) ile 55 yıllık tarihinde en uzun yenilmezlik serisine imza atan kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'deki 1000. golünü de (Fredy ile) kaydetti.

Yanal, “Bizim planımız tuttu. Takımdaşlık artıyor. Oyuncularımız yeteneklerini de kattığında çok daha farklı bir Antalya izleyeceğimizi düşünüyorum” dedi.