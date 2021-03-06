Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ersun Yanal tecrübe konuşturuyor

Antalyaspor, 5. dalyayı gören teknik direktör Ersun Yanal ile çok başka! Samet Aybaba, Şenol Güneş, Yılmaz Vural ve Aykut Kocaman'ın ardından 500 lig maçına çıkan altıncı hoca olan Yanal'ın takımı, 2021'de rakiplerine boyun eğmedi.

Sercan HAMZAOĞLU
Güncellenme: 10:25, 06/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Ersun Yanal tecrübe konuşturuyor

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 biten Fenerbahçe karşılaşmasıyla Süper Lig'de kariyerinin 500. maçına çıktı. 59 yaşındaki deneyimli teknik adam, Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Yılmaz Vural ve Aykut Kocaman'ın ardından 500 karşılaşmaya ulaşan 6. isim oldu.

Yanal kariyerinde Antalya'nın yanı sıra F.Bahçe, Trabzon, Eskişehir, Manisa, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Denizlispor'da görev yaptı.  2004-2005'te A Milli Takım Teknik Direktörlüğü’nü de üstlenen Yanal'ın Antalya'sı, Fenerbahçe karşısında çifte başarıya imza attı.

Tüm kulvarlarda 14  maç (12 lig, 2 kupa) ile 55 yıllık tarihinde en uzun yenilmezlik serisine imza atan kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'deki 1000. golünü de (Fredy ile) kaydetti.

Yanal, “Bizim planımız tuttu. Takımdaşlık artıyor. Oyuncularımız yeteneklerini de kattığında çok daha farklı bir Antalya izleyeceğimizi düşünüyorum” dedi.

İlginizi ÇekebilirAntalyaspor ile Fenerbahçe arasında yüksek gerilim: Yapılanlar karşısında...Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında yüksek gerilim: Yapılanlar karşısında...
A Milli Takım Ankaragücü Antalya Antalyaspor Aykut Kocaman Denizlispor Ersun Yanal Eskişehir Fenerbahçe Futbol Gençlerbirliği Güneş Manisa Samet Aybaba Şenol Güneş Süper Lig