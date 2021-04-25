Ersun Yanal’dan o soruya tepki! ‘Ağzınızdan çıkan soruya dikkat edeceksiniz’

Süper Lig’in 37. haftasında Antalyaspor, evinde Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu. Maçta 10 kişi kalmalarının her şeyi değiştirdiğini söyleyen Yanal, “Çok alternatifimiz yok, hamle şansımız hiç yok. Podolski’nin kırmızı kartından sonra da her şey değişti. Hamle şansınız olmayınca saha içerisinde bile değişiklik yapamıyorsunuz” dedi. Yanal toplantı sonunda Podolski ile ilgili gelen bir soru üzerine sinirlendi. İşte Yanal’ın açıklamaları…

“ÇOK KÖTÜ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ”

Takımda ciddi bir kadro sıkıntısının olduğu belirten çalıştırıcı, “Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Bugün kayıp büyük oldu, puan kaybedebilirsiniz ama oyuncu kaybetmek en kötüsü. Zaten zor bir durumdan geçiyoruz. Takım bir bütün olduğu zaman doğru oyunu oynayabiliyoruz ama biz 4 haftadır bu takımdan uzak kaldık, çok derin bir kadroya sahip değiliz. Takımda ciddi bir kadro sıkıntısı var, bir çözüm bulmak zorundayız. Bahanesi yok, bir çözüm bulmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

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‘KARŞINIZDA KONUŞTUĞUNUZ KİŞİ…’

Yanal, “Podolski'nin kırmızı kart görmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna, “Podolski 130 kez Almanya milli takım forması giymiş, 48 gol attı, 30'un üzerinde asist yaptı. Dünya Kupası'nı kaldırdı. Birçok kupaya ortak oldu. Bundesliga'da önemli başarılar elde etti. Büyük takımlarda forma giydi. Soruyu sorarken bile dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bunun nereye gideceğini düşünerek sorulan bir soru. Bu bence çok etik değil. Podolski gibi tecrübeli bir oyuncunun gördüğü ikinci pozisyon bana göre hakemin hatası olduğunu düşünüyorum. Podolski ile ilgili bu düşüncenin kirli olduğunu, bu kafaların artık bu kirlilikte yer almaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü karşınızda konuştuğunuz kişi ki yine tekrarlayayım. 130 kez Alman milli takım forması giymiş, 48 gol atmış, 30'un üzerinde asist yapmış, yaklaşık 80 gole temas etmiş oyuncudan bahsediyorsunuz. Yani bir karakterden bahsediyorsunuz” dedi.

Açıklamasının sonunda sinirli olduğu gözlemlenen Ersun Yanal, “Ağzınızdan çıkan soruya dikkat edeceksiniz” sözleriyle toplantıdan çıktı.