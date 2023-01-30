Ersun Yanal’dan Süper Lig yorumu: Şampiyonluk yarışı…

Süper Lig'de 20 yılı aşkın teknik direktörlük yapıp 8 farklı takımı çalıştıran Ersun Yanal, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair görüşlerini paylaştı.

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Son olarak Antalyaspor’u çalıştıran Fenerbahçe ve Trabzonspor’un eski teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Haber Global’e özel açıklamalar yapan Yanal, Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışını zorlayacağını ancak Galatasaray ile Fenerbahçe’yi önde gördüğünü belirtti.

SÜPER LİG’DEKİ FAVORİSİ

“Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor zaten ligin doğal adayıdır. Bunlara dönem dönem farklı Anadolu takımları katılıyor. Bugün baktığımızda üst üste maçlar kazanan Beşiktaş, kadro sıkıntısı çekse de toparlandı. Aboubakar geldi, Souza dönecek, Ghezal da dönüp formda okursa, N’koudou sürekliliğini yakalarsa Beşiktaş'ı yarışta görebiliriz.

Galatasaray önemli bir galibiyet serisi yakaladı. 9 maçlık serinin ardından Giresunspor'la oynayacakları maç çok önemli olacak. (Galatasaray galibiyet serisini bu röportajdan sonra 10 maça taşıdı) Kazanma alışkanlığında oyuncuların özgüveni büyük bir enerjiye dönüşüyor. Galatasaray'da bu çok fazla var.

Fenerbahçe, Beşiktaş da kazanarak devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor da yarışa zorlayacaktır. Başakşehir ve Adana Demirspor de zorlayacaktır. Düşmemeye oynayan takımlar ciddi bir heyecan getirecek. Benim gördüğüm kadarıyla bu yarış Fenerbahçe ve Galatasaray arasında daha kızışmış bir şekilde sürecek. Galatasaray galibiyet serisini sürdürürse, rakipleri de kırılma yaşarsa ara açılabilir. Bu avantajın dışında Galatasaray'ın daha rahat olduğunu düşünüyorum. Okan hocayı daha çok rahatlamış ve soğukkanlı görüyorum. Kötü başladılar derme çatma bir takım gibi gözüküyorlardı ama toparladılar ve farklı bir takım ve moralli olarak devam ediyorlar.”

ERSUN YANAL’DAN KISA KISA…

“Altay’a haksız yere çok eleştiriliyor, bu oyuncu 21 yaşında Fenerbahçe’ye geldi ve şu anda takım kaptanı. Bunu başarması onun liderlik özelliklerini gösterir.”

“Bizim zamanımızda Ferdi’ye bu mevkiyi (bek) teklif etmiştik. O dönem çok gençti ve bunu kabul etmesi kolay değildi. Daha sonra bunu içselleştirip, düşündü ve akıllı bir karar verdi”

“(Pro-lisans konusu) 20 sene futbol oynayıp bunu yapmanın hak olduğunu düşünenler olabilir. Bunu yaparken, bunun üst kurulları, kontrol mekanizmaları, bu işi değer kabul etmiş organizasyonlar buna izin vermiyor. Benzetme yanlış olabilir ama birden bire jokeyken at olamazsınız”

“Sayın Başkan, Volkan Demirel’in futbolu bırakmasını düşünüyordu. Açıkçası Volkan birkaç yıl daha oynamak istiyordu. Ben de onun antrenör olarak gelmesini, öyle bir gerginliğin Fenerbahçe'de yaşanmamasını istediğim için kendisini ikna etmeye çalıştım. İkna oldu ama biraz zor oldu”

“(Milli takım dönemi) O dönemle ilgili hiç kimseye bir kırgınlığım yok. O dönem en çok gol atan futbolcu Fatih Tekke'ydi. Burada kişisel bir problem yoktur, burada performans problemi vardı. Bunu kimseye anlatamadık. Biz objektif değerlerle ortaya çıktık.”