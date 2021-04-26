Ersun Yanal’ın canı sıkkın… 10’a çıktı

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor, çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Sezon başından beri sakat oyunculardan dolayı sık sık sorun yaşayan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligde son haftalara girilirken yine aynı sorun baş etmek zorunda kaldı.

Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar, Sidney Sam, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Veysel Sarı, Eren Albayrak, Serdar Gürler ve Bahadır Öztürk'ün sakatlıkları devam ediyor. Akdeniz temsilcisinde Galatasaray karşılaşmasında kırmızı kart gören Lukas Podolski’nin yanı sıra Fedor Kudriashov da cezalı durumda yer alıyor. Sakat futbolculardan Eren Albayrak'ın durumunun maç saatine kadar belli olacağı öğrenildi.

Ligde 42 puanla 13. sırada yer alan Antalyaspor’un düşme hattıyla arasında 5 puan fark bulunuyor. Güney ekibi, tüm eksikliklerine rağmen Fatih Karagümrük deplasmanından puan ya da puanlar elde ederek, rahat nefes almayı hedefliyor.

ERSUN YANAL KADRO SIKINTISINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ersun Yanal, Galatasaray maçı sonrası eksikler nedeniyle kadro kurmakta zorluk yaşadıklarını dile getirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Bugün kayıp büyük oldu, puan kaybedebilirsiniz ama oyuncu kaybetmek en kötüsü. Zaten zor bir durumdan geçiyoruz. Takım bir bütün olduğu zaman doğru oyunu oynayabiliyoruz ama biz 4 haftadır bu takımdan uzak kaldık, çok derin bir kadroya sahip değiliz. Takımda ciddi bir kadro sıkıntısı var, bir çözüm bulmak zorundayız. Bahanesi yok, bir çözüm bulmak zorundayız.”