Ersun Yanal’lı Antalyaspor 6 yıl sonra ilk peşinde

Spor Toto Süper Lig’de 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fraport TAV Antalyaspor’da tek hedef, cumartesi günü sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçında yenilmezlik serisini 11’e çıkarmak.

Akdeniz ekibi ile İstanbul temsilcisi ligde 22, toplamda ise 31’inci kez birbirlerine rakip olacak. Akdeniz ekibi bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 yenilgi elde etti. Süper Lig’de oynanan 21 mücadelede ise kırmızı beyazlılar 6 galibiyet, 2 beraberlik, 13 de yenilgi alarak sahadan ayrıldı.

Antalya’da Başakşehir üstün

İki takım arasında Antalya’da oynanan 14 mücadelede Başakşehir’in üstünlüğü bulunuyor. Başakşehir, oynanan mücadelelerde 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir sezonun ilk devresinde İstanbul’da oynanan maçta 5-1 üstünlük sağlamıştı.