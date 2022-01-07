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Ertaç Özbir maç sonrası Fırat Aydınus’tan özür diledi

Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşma sonrasında Ertaç Özbir, yaşanan ilginç olay nedeniyle Fırat Aydınus'tan özür diledi.

Yayınlanma: 22:18 - 07 Ocak 2022 Güncellenme:
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Ertaç Özbir maç sonrası Fırat Aydınus’tan özür diledi

Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında lider Trabzonspor, sahasında ligin son sırasındaki Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Trabzonspor’un Cornelius’un 23. dakikada attığı golle 1-0 kazandığı maç sonrası ilginç anlar yaşandı.

Maçın uzatma dakikalarında gelişen Trabzonspor atağında atılan uzun top, Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir’de kaldı. Ertaç Özbir, oyunu hemen başlatmak isterken, tam bu sırada karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus son düdüğünü çaldı.

Ancak son düdükten saniyeler önce degaj yapan Ertaç Özbir’in vurduğu top, hakem Fırat Aydınus’a çarptı. Bunun üzerine Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir, maç sonrası Fırat Aydınus’un yanına giderek yaşananlar için özür diledi.

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