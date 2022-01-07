Ertaç Özbir maç sonrası Fırat Aydınus’tan özür diledi
Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşma sonrasında Ertaç Özbir, yaşanan ilginç olay nedeniyle Fırat Aydınus'tan özür diledi.
Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında lider Trabzonspor, sahasında ligin son sırasındaki Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Trabzonspor’un Cornelius’un 23. dakikada attığı golle 1-0 kazandığı maç sonrası ilginç anlar yaşandı.
Maçın uzatma dakikalarında gelişen Trabzonspor atağında atılan uzun top, Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir’de kaldı. Ertaç Özbir, oyunu hemen başlatmak isterken, tam bu sırada karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus son düdüğünü çaldı.
Ancak son düdükten saniyeler önce degaj yapan Ertaç Özbir’in vurduğu top, hakem Fırat Aydınus’a çarptı. Bunun üzerine Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir, maç sonrası Fırat Aydınus’un yanına giderek yaşananlar için özür diledi.
ÖK Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir, topa vuruşu sonrası yanlışlıkla isabet ettirdiği Fırat Aydınus’tan özür diledi! #Seviyoruzİşte pic.twitter.com/EfCPMRMlV5
— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 7, 2022