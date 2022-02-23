Erteleme maçında Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor yenişemedi: 0-0
Süper Lig'de 22. haftanın erteleme maçında Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor 36 gün sonra karşı karşıya geldi. İkinci yarısından itibaren oynanan maçta gol sesi çıkmadı.
18 Ocak’ta yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor karşılaşması kaldığı yerden oynandı.
22. haftanın ertelenen karşılaşması, ikinci yarıdan itibaren oynanırken, ev sahibi Gaziantep FK sayısız gol fırsatından yararlanamadı. Yeni Malatyaspor karşısında birçok gol pozisyonuna giren ancak ağları sarsamayan Gaziantep FK sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı. Kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor’un galibiyet hasreti 16 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 36 yaparken, Malatyaspor 17 puana ulaştı.