Ertuğrul Doğan: ‘2010-11’de kazandık, kupayı alamadık’

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün Türk futbolundan alacağı olduğunu belirterek, hesabı bu yıl görmek istediklerini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, yeni dönem hedeflerini, projelerini ve hayallerini TSYD Trabzon Dergisi’ne anlattı. Aileden kaynaklı Trabzonsporlu olduğunu aktaran Doğan, çocukluğundan bu yana Trabzonspor ile büyüdüğünü dile getirdi.

Doğan, “Trabzonspor'la bizim buluşmamız temelden, ailemizden kaynaklı. Dayılarım (Bülent, Coşkun ve Güngör Şahinkaya) Trabzonspor'da futbol oynadı, yöneticilik yaptı. Haliyle ailenin içerisinde, çok erken yaşlarda Trabzonspor ile tanıştım. Trabzonspor'un soyunma odasında büyüdüm diyebilirim. Apartmanda Trabzonspor'dan başka konuşulan bir şey olmazdı sanki. En son Güngör dayımla yaşanan şampiyonluğu hatırlıyoruz hayal olarak. Bu takımla yatıp bu takımla kalktık, onunla mutlu olduk, üzüldük, hayaller kurduk hep. Bu yaşa geldik, bu durum hiç değişmedi” dedi. İşte Doğan’ın açıklamaları:

“2010-11’DE KAZANDIK AMA…”

“İnşallah bu sene taraftarımızın da yıllardır istediği şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. 2010-11'de kazandık ama kupayı alamadık. Bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz. Tüm çabamız, çalışmamız bu yönde. Kendimizi her türlü gelişmeye göre hazırladık, ona göre de kadromuzu oluşturduk. Devre arasında da takımı güçlendiriyoruz. Hocamızın her istediği oyuncuyu alacağız. İnşallah camiamızla, taraftarımız ve basınımızla bütünleşerek bu hedefe ulaşacağız.”

“FAZLA RÖPORTAJ VERMİYORUZ ÇÜNKÜ…”

“Bizim insanımızın yapısı gereği zaten çok coşkulu ama dengeyi bozmamaya dikkat etmeleri gerekiyor. Tek tek, maç maç bakıp işin sonunu görmemiz lazım. Daha önce Trabzonspor şampiyonluğa giderken birçok kez çok sıkıntılar yaşadık. Biz de başkanımızla bunları detaylıca inceledik, üzerinde çok ciddi çalıştık. Ne oldu, ne bitti, ne gibi yanlışlıklar oldu, tekrarlamamamız gerekir. O yüzden çok dengeli ve kelimeleri de tek tek seçerek konuşuyorum. Çok fazla röportaj vermememizin ana nedeni de bununla alakalı. Sizlerin de bizleri anlayışla karşılamanızı bekliyorum. Çünkü bizim de aklımızdaki tek şey o; yani şehrin konsantrasyonunu fazlaca artıracak veya kaybettirecek herhangi bir şeye sebebiyet vermemek.”

“HESAPLARIN HEPSİNİ BU YIL GÖRECEĞİZ”

“Baştan beri söylüyorum, başkanımız da, hocamız da söylüyor. Maç maç gitmek lazım, 3 puan 3 puan bakmak lazım. Hiçbir şey almış veya kazanmış değiliz. Hep birlikte dikkatli ve sağduyulu olmalıyız. Üzerimize düşen tüm takviyeleri devre arasında kadroya katacağız. Ondan sonra eti senin kemiği benim. Hocamız bu işin üstesinden gelecektir. Onun da başından çok önemli sıkıntılar geçti. Hak etmediği şeyler yaşadı. Biz de hak etmediğimiz şeyler yaşadık. Hocamızın geldiği zaman söylediği gibi ikimizin de Türk futbolundan alacağı var ve ikimizin de birbirimize katacağımız çok şey var. Trabzonspor da alacak, hocamız da alacak hak ettiklerimizi. Bu hesapların hepsini inşallah bu yıl göreceğiz.”

“BEN DE BAZI ŞEYLERİ SÖYLEYECEĞİM”

“Ben yöneticiliği bırakmayacağım. Eğer ki o hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşırsak hemen yeni hedeflerin peşine koşmak istiyoruz. Ama burada başkanımızın ve hocamızın daha önce açıklamaları var. Bu konu hakkında, ben de bazı şeyleri söyleyeceğim. Tabii ki şehrimizin heyecanını anlıyoruz. Gerçi biz de heyecanlıyız. Her gün puan durumuna biz de bakıyoruz. Ama o hataya düşmemiz, insanların ‘olduk' hissine kapılmasına izin vermememiz lazım. Burada en önemli sorumluluk da basına düşüyor, bu dengeyi çok iyi sağlaması lazım. Taraftarımıza hak veriyoruz, insanların yıllardır beklediği kupa özlemi var. Dolayısıyla herkesin birbirine yardımcı olması lazım. En başta taraftarımızın, her zamanki gibi yine takımına tam anlamıyla sahip çıkması lazım.”

“ABDULLAH HOCA YÜREĞİNİ KOYDU”

“O gün de aynı şeyi düşünüyordum, bugün de aynı şeyi söylüyorum. Bir defa bu benim takip ettiğim ama başkanımızın, yönetimimizin onayıyla gerçekleşen bir süreç. Ben sadece görevlendirildim. Hocamızın zaten kariyeri hakkında konuşmanın anlamı yok. Kendini, rüştünü her yönüyle ispat etmiş, teknik-taktiğin dışında insani yönden de çok değerli biri. O Trabzon’da çalışmaktan, biz de onunla çalışmaktan mutluyuz. Ekibi ile birlikte yüreğini ortaya koydu, taraflı tarafsız her kesimin alkışlayacağı bir takımın oluşmasında önemli rol oynadı. Trabzonspor, onunla eski ruhunu yakaladı. İnşallah bu büyük hikayenin sonunda camiamızın özlemi sona erecek.”