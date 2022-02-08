SPOR
Abone Ol

Ertuğrul Ersoy’un bonservisi alındı

Gaziantep Futbol Kulubü, geçtiğimiz yıl satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ertuğrul Ersoy ve kulübüyle kalıcı transfer noktasında anlaşmaya vardı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ertuğrul Ersoy’un bonservisi alındı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz yıl Fransa’nın Le Havre kulübünden satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ertuğrul Ersoy’un kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Transfer hakkında kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, Fransa’nın Le Havre kulübünden geçtiğimiz yıl satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ertuğrul Ersoy’un kulübümüze kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Milli futbolcumuz, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecektir. Ertuğrul Ersoy’a kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Gaziantep FK, Sivasspor'a gol yağdırdı: 5-1 İlginizi Çekebilir Gaziantep FK, Sivasspor'a gol yağdırdı: 5-1
Fransa Futbol Gaziantep internet oyuncu Sivasspor Süper Lig transfer