Ertuğrul Taşkıran’dan Zorbay Küçük tepkisi! ‘Ekmek parası için oynuyoruz’

Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Kasımpaşa'da kaleci Ertuğrul Taşkıran mücadelenin hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında lider Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı tek golle mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa’nın kalecisi Ertuğrul Taşkıran maçın hakemi Zorbay Küçük’e tepki gösterdi. İşte tecrübeli kalecinin açıklamaları:

‘ŞARTLARIN EŞİT OLMASI LAZIM’

“Sahada çok güzel bir oyun vardı. Biz de seyirci gibiydik. Ben uzun yıllardır bu ligde oynuyorum. Trabzonspor, şampiyonluğa oynuyor, kabulümüz. İyi oyuncuları var, kabulümüz. Biz de bir mücadelenin içerisindeyiz. Şartların eşit olması lazım. Taraftarlarını arkaya almışlar, kaliteli oyunları da var ama hakemin öyle bir maç yönetişi vardı ki… Ben maçın içinde anladım yani, bütün takdir haklarını rakipten yana kullanıyorlar. Böyle olmamalı, biz de bir mücadelenin içerisindeyiz, biz de ekmeğimizi bu işten kazanıyoruz.”

‘UĞURCAN’I BİR KEZ BİLE UYARMADI’

”Oyunu kestiği yerler, verdiği kartlar.. Sahada bütün arkadaşlarım, 10 kişi kalmadan önce ve sonra da muazzam mücadele etti. Bizim oyuncu neden kırmızı kart gördü ben anlamadım. Ben gidip itiraz edeceğim, biliyorum ki kart gösterecek. Zorbay Küçük inanılmaz bir maç yönetti. Bütün takdir haklarını Trabzonspor lehine kullandı. Böyle olmamalı. Maçın içinde anladım durumu. Biz de ekmek parası için oynuyoruz. Uğurcan Çakır’ı bir kez bile uyarmadı. Biz önde olsak, her pozisyonda yanıma gelirdi”