Ertuğrul Yıldırım tarihe geçti
Denizlispor'da Ertuğrul Yıldırım, 2. Lig tarihinde forma giyen en genç futbolcu oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta ilk hafta maçında Amed Sportif’e 2-0 kaybeden Denizlispor’da Ertuğrul Yıldırım tarihe geçti.
Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle birçok oyuncusunu kaybeden ve transfer yapamayan yeşil-siyahlılarda Ertuğrul Yıldırım 15 yaşında sahaya çıkıp 2. Lig tarihinde en genç yaşta forma giyen oyuncu oldu. Maçın 90+5’inci dakikasında Berkant’ın yerine giren kanat oyuncusunun ilerleyen haftalarda daha fazla süre alacağı kaydedildi. (DHA)