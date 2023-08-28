Eryaman Stadı zemin kontrolü: MKE Ankaragücü – Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?
MKE Ankaragücü'nün Fenerbahçe ile oynayacağı maç için TFF yetkilileri yarın Eryaman Stadı'nda inceleme yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, yarın Eryaman Stadı’nda incelemelerde bulunacak.
Süper Lig’in 4. haftasında MKE Ankaragücü, 3 Eylül Pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecek. Stat zemininde yaşanan sorunlar sebebiyle Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynamak zorunda kalan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçını evinde oynamak istiyor.
Çimlerin standarta yakın bir boyuta geldiği öğrenilirken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin yarın saat 11.00’de Eryaman Stadı’nda inceleme yapacağı belirtiliyor.
Fenerbahçe maçının Eryaman Stadı’nda oynanıp oynanmayacağı, TFF yetkililerinin vereceği nihai karara göre netlik kazanacak. (DHA)