Erzurum’daki 6 puanlık maç Başakşehir’in!

Süper Lig’in 38. haftasında Erzurumspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanarak ligde kalma savaşında çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.
Alt sıralarda aynı puana sahip olan iki takımın mücadelesinde ev sahibi ekip 5. dakikada Emrah Başsan’ın şık frikik golüyle 1-0 öne geçti. Dakikalar 18’i gösterdiğinde Başakşehir 10 kişi kaldı. Hakem Fırat Aydınus, Epureanu’nun son adam konumundayken yaptığı faul sonrasında kırmızı kartını gösterdi.
İkinci yarıda oyuna Aleksic’in yerine Gulbrandsen’i sokan Aykut Kocaman istediğini aldı. 10 kişi olmasına rağmen Başakşehir hücumda istediği hareketliliği yakaladı.
57. dakikada Erzurumspor’da Boumal’ın topa elle müdahalesi sonrasında hakem Aydınus pozisyonu VAR’da izleyip beyaz noktayı gösterdi. Chadli penaltıdan durumu 58. dakikada 1-1’e getirdi.
Dakikalar 84’ü gösterdiğinde Başakşehir’e altı değerinde 3 puanı getiren isim Gulbrandsen oldu. Visca’nın asistinde ceza sahasına girip şutun çeken Norveçli, takımını 2-1 öne geçirmeyi başardı. Gulbrandsen 90. dakikada sakatlanarak yerini Crivelli’ye bıraktı.
Bu sonucun ardından Erzurumspor 37 puanla 19. sırada, Başakşehir ise 40 puanla 15. sıraya yükseldi.
Ligin 39. haftasında Erzurumspor, 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20.30’da Fenerbahçe ile deplasmanda; Başakşehir ise aynı gün saat 16.00’da Ankaragücü ile sahasında karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
- 5. dakikada ceza sahasının hemen dışından kullanılan serbest vuruşta Emrah düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0
- 7. dakikada sol taraftan Aleksic'in yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Visca rahat pozisyonda meşin yuvarlağı gole çeviremedi.
- 18. dakikada orta sahadan aldığı topla hızla ilerleyen Gomes'i ceza sahasının hemen önünde düşüren Epureanu hakem Fırat Aydınus tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
- 24. dakikada Cenk Ahmet sol taraftan çalımlarla ilerleyerek çektiği sert şutunu kaleci Volkan son anda güçlükle çeldi.
- 39. dakikada sağ taraftan çalımlarla ilerleyen Emrah ceza sahasının dışından plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden gitti.
- 40. dakikada sağ taraftan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta arka direk iyi yükselen Duarte'nin kafa vuruşu kalecide kaldı.
- 45. dakikada Emrah’ın sağdan yaptığı ortada arka direkte Cenk Ahmet’in şutu savunmadan sekip Obertan’ın önüne düştü. Bu oyuncunun şutu yandan dışarı çıktı.
- 48. dakikada sağ taraftan Emrah'ın ortasında müsait pozisyonda topla buluşan Gomes'in vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.
- 55. dakikada orta sahadan kaptığı topla ilerleyen Gulbrandsen, ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutu kalecide kaldı.
- 56. dakikada yaşanan karambol sonucu ceza sahası içerisinde Boumal'ın topa elle müdahalesini hakem Fırat Aydınus VAR incelemesinin ardından penaltı olarak değerlendirdi.
- 59. dakikada penaltı vuruşunun başına geçen Chadli’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
- 68. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Murat'ın şutu kaleci Volkan'da kaldı.
- 75. dakikada sol taraftan Cenk Ahmet'in yaptığı ortaya iyi yükselen Oltan'ın kafa vuruşu yan direğe çarptıktan sonra dışarı çıktı.
- 77. dakikada yine sol taraftan Cenk Ahmet'in ortasında arka direkte topla buluşan Emrah'ın yarım volesini Volkan güçlükle dışarı çeldi.
- 84. dakikada Visca'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Gulbrandsen kaleciyle karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-2