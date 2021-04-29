Erzurum’daki 6 puanlık maç Başakşehir’in!

Süper Lig’in 38. haftasında Erzurumspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanarak ligde kalma savaşında çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Alt sıralarda aynı puana sahip olan iki takımın mücadelesinde ev sahibi ekip 5. dakikada Emrah Başsan’ın şık frikik golüyle 1-0 öne geçti. Dakikalar 18’i gösterdiğinde Başakşehir 10 kişi kaldı. Hakem Fırat Aydınus, Epureanu’nun son adam konumundayken yaptığı faul sonrasında kırmızı kartını gösterdi.

İkinci yarıda oyuna Aleksic’in yerine Gulbrandsen’i sokan Aykut Kocaman istediğini aldı. 10 kişi olmasına rağmen Başakşehir hücumda istediği hareketliliği yakaladı.

57. dakikada Erzurumspor’da Boumal’ın topa elle müdahalesi sonrasında hakem Aydınus pozisyonu VAR’da izleyip beyaz noktayı gösterdi. Chadli penaltıdan durumu 58. dakikada 1-1’e getirdi.

Dakikalar 84’ü gösterdiğinde Başakşehir’e altı değerinde 3 puanı getiren isim Gulbrandsen oldu. Visca’nın asistinde ceza sahasına girip şutun çeken Norveçli, takımını 2-1 öne geçirmeyi başardı. Gulbrandsen 90. dakikada sakatlanarak yerini Crivelli’ye bıraktı.

Bu sonucun ardından Erzurumspor 37 puanla 19. sırada, Başakşehir ise 40 puanla 15. sıraya yükseldi.

Ligin 39. haftasında Erzurumspor, 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20.30’da Fenerbahçe ile deplasmanda; Başakşehir ise aynı gün saat 16.00’da Ankaragücü ile sahasında karşı karşıya gelecek.

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