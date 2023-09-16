Erzurumspor Altay’ı farklı mağlup etti
Erzurumspor, sahasında oynadığı maçta Altay'ı farklı mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Altay’ı 4-0 mağlup etti.
Erzurumspor’un gollerini 20. dakikada Celal Hanalp, 38 (Penaltıdan) ve 45. dakikalarda Eren Tozlu ve 86. dakikada Rosheuvel kaydetti.
Bu galibiyetle Erzurumspor puanını 6 yaparken, Altay 3 puanda kaldı.
- Stat: Erzurum Kazım Karabekir
- Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Hasan Erdoğan, Salih Burak Demirel
- Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp (Dk. 83 Süleyman Koç), Mustafa Yumlu, Hasan Batuhan Artarslan, Mustafa Akbaş, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 74 Yakup Kırtay), Estrela (Dk. 83 Özgür Sert), Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün (Dk. 70 Alican Özfesli) Eren Tozlu (Dk. 83 Hüseyin Mevlütoğlu), Rosheuvel
- Altay: Ozan Evrim Özenç, Salih Sarıkaya, Kuban Altunbudak (Dk. 46 İbrahim Öztürk), Sefa Özdemir, Efe Sarıkaya (Dk. 61 Yusuf Tekin), Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam (Dk. 82 Arda Gezer), Onur Efe, Tolga Ünlü (Dk. 74 Mehmet Gündüz), Caner Baycan (Dk. 46 Ali Kızılkuyu), Paixao
- Goller: Dk. 20 Celal Hanalp, Dk. 38 (penaltıdan) ve Dk. 45 Eren Tozlu, Dk. 86 Rosheuvel (Erzurumspor FK)
- Sarı kartlar: Dk. 34 Sefa Özdemir (Altay), Dk. 52 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK) (AA)