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Erzurumspor-Antalyaspor maçında görülmemiş olay! Hakemler stadyumu karıştırdı

BB Erzurumspor ve Antalyaspor arasında oynanacak olan hazırlık maçı hakem kadrosunun stadyumu karıştırması sonucu 35 dakika geç başladı.

Güncellenme: 17:03, 18/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Erzurumspor-Antalyaspor maçında görülmemiş olay! Hakemler stadyumu karıştırdı

Erzurum'da kamp yapan Antalyaspor ve BB Erzurumspor arasında saat 16.00'da Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak olan hazırlık maçı, hakemlerin maça gelmemesi nedeniyle başlayamadı. Isınma hareketlerini sürdüren her iki takım futbolcuları alınacak kararı beklemeye başladı.

Hakemlerin maça gelmemem nedenleri kısa süre sonra ortaya çıktı. Hakem kadrosunun maçı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanacağını düşünerek oraya gitmeleri sonucu karşılaşma 35 dakika geç başladı.

Uzun süre ısınma hareketleri yapan iki takım futbolcuları, hakem kadrosunun stadyuma gelmesinin ardından alkışlayarak protesto etti.

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