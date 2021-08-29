Erzurumspor Bandırmaspor maçında tek golle üç puan
Sahasında Bandırmaspor'u konuk eden Erzurumspor, karşılaşmada bulduğu tek golle galip gelmeyi başardı.
TFF 1. Lig’in 3. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Bandırmaspor ile karşılaştı. Müsabakadan ev sahibi ekip 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Maçtaki tek gol 84. dakikada Mustafa Akbaş’tan geldi.
Karşılaşmanın önemli anları
- 13′ Sağ taraftan Estrela'nın ortasında arka direkte topla buluşan Ahmet'in şutu yandan dışarı çıktı.
- 15′ Sağ taraftan Orhan'ın ortasında Oltan'ın kafa vuruşunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.
- 40′ Ceza sahasında yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Landel'in şutu yandan dışarı çıktı.
- 68′ Sağ taraftan Levent'in ortasında arka direkte topla buluşan Keny'nin şutunu kaleci güçlükle çıkardı.
- 70′ Akabuaze'nin soldan ortasında ceza alanında iyi yükselen Doğan'ın kafası üstten dışarı çıktı.
- GOL! 84′ Gökhan'ın ortasında Mustafa Yumlu arka direkte kafayla havalandırdı. Ceza sahasında topla buluşan Mustafa Akbaş düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 1-0
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Cihan Aydın, Cem Özbay, Özcan Sultanoğlu
BB Erzurumspor: Szumski, Orhan, Mustafa Yumlu, Aykut Demir (Eren dk. 69), Mücahit Albayrak, Estrela, Mustafa Akbaş, Gökhan Alsan (Gökhan Kardeş dk. 90), Ahmet Canbaz (Emircan dk. 46), Novikovas, Oltan (Özgür dk. 77)
Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Güney, Celal, Cengizhan, Rosheuvel
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Levent, Allyson, Lokman, Caner, Mulumba, Akabueze (Manaj dk. 81), Landel, Burak (Gökay dk. 60), Keny
Yedekler: Veysel, Alpay, Aygün, Bilal Ceylan, Süleyman, Adeede
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Gol: Mustafa Akbaş (dk. 84) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Aykut, Novikovas, Orhan, Mücahit (BB Erzurumspor)