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Erzurumspor Bandırmaspor maçında tek golle üç puan

Sahasında Bandırmaspor'u konuk eden Erzurumspor, karşılaşmada bulduğu tek golle galip gelmeyi başardı.

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Erzurumspor Bandırmaspor maçında tek golle üç puan

TFF 1. Lig’in 3. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Bandırmaspor ile karşılaştı. Müsabakadan ev sahibi ekip 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Maçtaki tek gol 84. dakikada Mustafa Akbaş’tan geldi.

Karşılaşmanın önemli anları

  • 13′ Sağ taraftan Estrela'nın ortasında arka direkte topla buluşan Ahmet'in şutu yandan dışarı çıktı.
  • 15′ Sağ taraftan Orhan'ın ortasında Oltan'ın kafa vuruşunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.
  • 40′ Ceza sahasında yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Landel'in şutu yandan dışarı çıktı.
  • 68′ Sağ taraftan Levent'in ortasında arka direkte topla buluşan Keny'nin şutunu kaleci güçlükle çıkardı.
  • 70′ Akabuaze'nin soldan ortasında ceza alanında iyi yükselen Doğan'ın kafası üstten dışarı çıktı.
  • GOL! 84′ Gökhan'ın ortasında Mustafa Yumlu arka direkte kafayla havalandırdı. Ceza sahasında topla buluşan Mustafa Akbaş düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 1-0

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Cihan Aydın, Cem Özbay, Özcan Sultanoğlu

BB Erzurumspor: Szumski, Orhan, Mustafa Yumlu, Aykut Demir (Eren dk. 69), Mücahit Albayrak, Estrela, Mustafa Akbaş, Gökhan Alsan (Gökhan Kardeş dk. 90), Ahmet Canbaz (Emircan dk. 46), Novikovas, Oltan (Özgür dk. 77)

Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Güney, Celal, Cengizhan, Rosheuvel

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Levent, Allyson, Lokman, Caner, Mulumba, Akabueze (Manaj dk. 81), Landel, Burak (Gökay dk. 60), Keny

Yedekler: Veysel, Alpay, Aygün, Bilal Ceylan, Süleyman, Adeede

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Gol: Mustafa Akbaş (dk. 84) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Aykut, Novikovas, Orhan, Mücahit (BB Erzurumspor)

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