CANLI | Erzurumspor-Beşiktaş

Süper Lig’in 34. haftasında Erzurumspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Kazım Karabekir Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. 67 puanlı lider Beşiktaş, Galatasaray puan kaybettiği haftada farkı 8’e çıkarmak için mutlak galibiyet arıyor. Ligin 20. sırasındaki Erzurumspor ise 28 puana sahip ve tehlike hattında nefes almak için lider rakibini yenmek zorunda…

İLK 11’LER

Erzurumspor: Szumski, Leo, Hasan, Da Costa, Butko, Omolo, Petus, Aatıf, Cenk, Emrah, El Kabir

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Dorukhan, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan, Larin, Cenk

İKİ TAKIM 6. KEZ KARŞI KARŞIYA

Ev sahibi ekipte Arvydas Novikovas ve Adolphe Teikeu'nun sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Mehmet Murat Uçar, Oltan Karakullukçu ve Zakarya Bergdich de cezalı olan isimler. Beşiktaş'ta ise Alanyaspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Josef de Souza forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Aboubakar da kadroda yer almayan bir diğer isim.

İki takım bugüne kadar resmi maçlarda 5 kez karşı karşıya geldi. 3 lig maçında Beşiktaş 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, geçtiğimiz sezon oynanan Türkiye Kupası maçlarında, BB Erzurumspor iki maçtan da 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.