Erzurumspor, Bursaspor’u 86’da yıktı
Erzurumspor, Bursaspor'u Novikovas'ın 86. dakikada attığı golle 2-1 mağlup ederek sezonun ilk puanını aldı.
TFF 1. Lig’in 2. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Bursaspor ile karşılaştı. Müsabakadan ev sahibi ekip 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Erzurumspor 3 puana yükselirken, Bursaspor 1 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
- 5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Novikovas'ın sert şutunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.
- 19. dakikada sol taraftan Ofosu'nun ortasında Matavz'dan önce savunma bu topu kale çizgisi üzerinden güçlükle uzaklaştırdı.
- 23. dakikada sol taraftan Novikovas'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Aykut'un kafa vuruşu yandan az farkla dışarı çıktı.
- 33. dakikada Mustafa Yumlu'nun ters kafasında ceza yayında topla buluşan Matavz'ın plase vuruşu kalecide kaldı.
- 35. dakikada sol taraftan Onur'un ortasında savunmadan seken top Aykut'un eline çarptı. Hakem Kutluhan Bilgiç bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
- 37. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Emirhan'ın vuruşu üstten dışarı çıktı. Bursaspor penaltı vuruşundan yararlanamadı.
- 56. dakikada sağ taraftan Orhan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Mustafa'nın sert şutu üstten dışarı çıktı.
- 58. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Novikovas ortasında Aykut Aygün'ün ters vuruşu filelerle buluştu. 1-0
- 66. dakikada Bruno'nun sağ taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Ofosu düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1
- 79. dakikada çalımlarla ilerleyen Matavz'ın sert şutunu kaleci Szumski iki hamlede kontrol etti.
- 86. dakikada Gökhan Alsan'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Novikovas'ın plase şutu ağlarla buluştu. 2-1
- Stat: Kazım Karabekir
- Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökhan Memişoğlu, Hüseyin Tetik
- BB Erzurumspor: Szumski, Orhan, Mustafa Yumlu, Aykut, Mücahit, Özgür (dk.46 Gökhan Kardeş), Estrela (Emircan dk. 68), Gökhan Alsan, Ahmet Canbaz (Eren dk. 78), Novikovas, Olanare (Oltan dk. 27)
- Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Mustafa Akbaş, Güney, Celal, Cengizhan
- Teknik Direktör: Erkan Sözeri
- Bursaspor: Erhan, Bruno (Eren dk. 73), Taha (Ozan Koç dk. 46), Capan, Onur, Aykut Akgün, Batuhan (Ozan Sol dk. 89), Burak (Tuğbey dk. 55), Emirhan, Ofosu (İsmail Yüksel dk. 89), Matavz
- Yedekler: Canberk, Kerem, Vefa, Furkan, Ufuk
- Teknik Direktör: Ali Aköz
- Goller: Aykut Aygün (dk. 58 k.k.), Novikovas (dk. 86) (BB Erzurumspor), Ofobu (dk. 66) (Bursaspor)
- Sarı kartlar: Estrela, Aykut Demir (BB Erzurumspor), Capan, Emirhan, Tuğbey, Matavz (Bursaspor)