Erzurumspor-Karagümrük maçı izleyenlere keyif verdi! 4 gol ve pozisyonlar…

Süper Lig’in 28. haftasında Erzurumspor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Erzurumspor’un golleri 17’de penaltıdan Aatıf ve 63. dakikada Osman Çelik’ten geldi. Karagümrük’te ise skoru değiştiren isimler 30. dakikada Sobiech ile 53’te Castro oldu. Bu sonucun ardından Erzurumspor 26 puana, Karagümrük ise 41 puana puana yükseldi.

Ligin 29. haftasında Karagümrük sahasında 7 Mart Pazar günü Ankaragücü ile karşılaşacak. Erzurumspor ise 8 Mart Pazartesi günü Göztepe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

GOL DÜELLOSU AATIF İLE BAŞLADI

Güneşin yüzünü gösterdiği ama havanın buz kestiği Erzurum’da ilk gol 17. dakikada geldi. Erzurumsporlu Gomes, Bertolacci'nin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalınca hakem Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Aatif Chahechouhe, kaleci Viviano ile topu farklı köşelere gönderdi.

BERTOLLACI VE SOBIECH İNCE GÖRDÜ

Karagümrük’ün beraberlik golü 30. dakikada geldi. Penaltıya neden olan Bertollaci, havadan gönderdiği çok şık ara pasında Sobiech’i hareketlendirdi. Polonyalı forvet, yüzünü kaleye çevirmeden çektiği sert şutta kalecinin kapattığı köşeden topu filelere gönderdi: 1-1.

LUCAS CASTRO’DAN ENFES VOLE

Erzurum’da öğle saatlerindeki futbol keyfi ikinci yarıda da devam etti. 53. dakikada arka direğe yapılan ortada Ndao’nun kafasıyla indirdiği topu Castro voleyle bitirdi. Arjantinli futbolcu yaptığı güzel vuruşla takımını 2-1 öne geçirirken, yere düştüğünde vurduğu belinden kısa süreli sakatlık geçirdi.

OSMAN ÇELİK’TEN KARİYER GOLÜ

Erzurumspor’da oyuna 55. dakikada giren Osman Çelik, 63. dakikada hem takımını skora ortak etti. Hem de kariyerinin ilk Süper Lig golünü atmayı başardı.

Novikovas’ın pasıyla sol kanattan kaçırdığı Bergdich’in yaptığı ortayı altı pas üzerinde bomboş kalan Osman tamamladı. Kaleci Viviano’nun çıkmadığı topta Erzurumspor 2-2’lik beraberliği yakaladı.

ERZURUMSPOR DİREĞE TAKILDI

Dakikalar 80’i gösterdiğinde Erzurumspor, Boumal’ın ceza sahası dışında çektiği şutta direğe takıldı. Viviano’nun uzanamadığı top yan direğe çarpıp auta gitti.

Bu pozisyondan 3 dakika sonra maçın sürpriz isimlerinden Osman Çelik kariyerinin 2. Süper Lig golüne çok yaklaştı ancak dar açıdaki pozisyonda şutunu iyi çekemedi ve top dışarı çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Borini ceza sahası dışından sert vurdu top farklı şekilde auta çıktı.

13. dakikada BB Erzurumspor'un sağ kanatta kazandığı serbest vuruşu kullanan Cenk Ahmet ceza sahasına ortaladı. Omolo kafayı vurdu ancak kaleci Viviano topa sahip oldu.

16. dakikada Omolo'nun pasına hareketlenen Gomes, Bertolacci'nin müdahalesi ile yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Atıf Chahechouhe topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

24. dakikada konuk takımın sağ kanattan geliştirdiği atakta Ndao'nun ceza sahasına yaptığı ortaya kaleci Szumski çıkarak tehlikeyi büyümeden önledi.

30. dakikada Bertolacci'nin ceza sahasına doldurduğu topla sağ çaprazda buluşan Sobiech sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

40. dakikada Cenk Ahmet'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Costa ceza sahası içerisinde kafayı vurdu ancak kaleci Viviano topa sahip oldu.

42. dakikada Rashani'nin kullandığı serbest vuruşta Costa’nın kafası vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

53. dakikada sol kanattan yapılan ortada arka direkte Ndao’nun kafayla indirdiği topla buluşan Castro voleyle topu ağlara gönderdi. 1-2

63. dakikada sol kanattan çalımlarla son çizgiye inen Bergdich'in ceza sahasına yaptığı ortada kale sahasında Osman topu filelere yolladı. 2-2

77. dakikada Aatif Chahechouhe'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Osman, meşin yuvarlağı Emrah’a aktardı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşu kaleyi bulmadı.

80. dakikada Novikovas’ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda top savunmadan seken top Osman’da kaldı. Bu oyuncu kaleciden sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

82. dakikada Boumal’ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top yan direğe çarparak dışarı çıktı.

86. dakikada Jimmy Durmaz'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mevlüt'ün aşırtma vuruşu üstten auta çıktı.

87. dakikada Emrah'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Costa kafayı vurdu top yandan auta çıktı.

90+2. dakikada Osman'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Novikovas’ın vuruşunu kaleci Viviano kontrol etti.