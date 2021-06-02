Erzurumspor küme düşünce AKP’li başkan ‘Yeter’ dedi

Süper Lig'i 40 puanla 18.sırada tamamlayarak küme düşen BB Erzurumspor'da sular durulmuyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, takım küme düştüğü günden beri sosyal medya hesaplarından ‘Takımdan elini çek' diye sertçe eleştiriliyordu. AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklama ile artık Erzurumspor'a destek vermeyeceklerini ve isteyen kişilerin istediği görevi üstlenebileceğini ifade etti.

Başkan Sekmen, şunları söyledi:

“Bu şehirde 7 yıldır Erzurumspor'a büyük destekler verdik. Fakat bu sezon yaşananlar şunu gösteriyor ki, biz sanki destek vermeye mecburuz. Birileri eleştirmeye başladı. Ben de artık ‘Yeter’ dedim. Geçen yıl, ‘Biz üst yapıyla değil altyapıyla uğraşacağız’ demiştik. Şimdi altyapıyı da serbest bırakıyorum.

Benim şu anda takımda yetkim yok, ilgi duyan arkadaşlar gelsinler üstlensinler. Güzel imkanlar sunsunlar bakalım kim neler yapacak? Bu kulübe yapmış olduğumuz manevi ve fiziki desteklerin ne kadar olduğunu göreceğiz. İnsanlar elindeki nimetin değerini bilmezler! Ne kadar hizmet sunduğumuzun farkında değiller.

Yıllarca bu takım amatörde oynamış veya 3. Lig’de mücadele etmiş. 20 yıl hasret çekmişler biz peş peşe o ligden Süper Lig’e taşıdık bu takımı. 1. Lig bile başarı bu takım bir zamanlar mahalle takımlarıyla maç yapıyordu. Hevesli arkadaşlar gelip üstlensinler neler yapacaklar hep birlikte görelim.”

”BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE İBARESİNİ DE ÇIKARACAĞIZ”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, artık Erzurumspor'un isminde ‘Büyükşehir Belediye’ unvanının da olmayacağını söyledi. Sekmen, “Erzurumspor'dan Büyükşehir Belediyesi ibaresini de çıkartacağız. Artık bu unvanın olmamasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Kongre kararını da şu anki yöneticilerin değerlendirmelerinin daha doğru olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

MİLYON DOLARLIK BORÇLAR VAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in, bu açıklamayı yaparken kulübün ‘Gelir-gider’, ‘Borç-alacak’ konularına değinmemesi de dikkat çekti.

Başkan Sekmen bir hafta önce katıldığı yerel televizyon programlarında; ”25 milyon lira teminat veren başkan olabilir” demişti. Önümüzdeki yıl TFF 1.Lig’de mücadele edecek olan Erzurumspor’un, corona virüsü salgını nedeniyle bir yıldır genel kurulu yapılamadığı için ne kadar borcu olduğu ise bilinmiyor.

Taraftarları ve bazı eski yöneticiler ise çeşitli sosyal medya gruplarından yaptıkları paylaşımlarda, mavi-beyazlı kulübün en az 30 milyon dolar borcu olduğunu iddia ediyor.