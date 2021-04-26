Erzurumspor tarihinde bir ilki başardı

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un Teknik Direktör Yılmaz Vural ile birlikte yükselişi devam ediyor. Son 3 lig maçından da galibiyet çıkaran Dadaşlar, 37 puanla 18. sıraya yükselerek kümede kalma ümitlerini son haftalara taşıdı. Vural yönetiminde çıktığı 6 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Erzurum ekibi, dünkü 3-2'lik Gaziantep FK galibiyetiyle tarihinde bir ilki başardı.

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 3-2, 36. hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 1-0 ve dün oynanan 37. hafta maçında ise Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-2 mağlup eden BB Erzurumspor, lig tarihinde ilk kez üst üste 3 galibiyet alma başarısı gösterdi.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada “Maç sonu duygulandım. Yılmaz Vural, Türkiye'de değerini bulamamış bir adam. Bizi magazin olaylarıyla değerlendiriyorlar, yanlış yapıyorlar. Bizi eleştirenler, gitsin Avrupa'da şoför ehliyeti alsın göreyim” dedi.

YILMAZ VURAL’LA UMUTLANDI

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor son haftalardaki çıkışıyla dikkat çekiyor. Özellikle 68 yaşındaki deneyimli Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın gelişiyle birlikte büyük değişim yaşayan Dadaşlar, kümede kalma şansını son 4 maçlık periyotta kazanarak arttırmak istiyor.

Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı 6 maçtan 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Erzurum ekibi bu maçlardan 10 puan çıkartarak ligde kendine 18. sırada yer buldu. Ayrıca Erzurumspor Vural yönetimindeki maçlarda rakip fileleri 11 kez havalandırırken kalesinde ise yine 11 gole engel olamadı.

Dadaşlar son hafta bay çekecek takım olmasından dolayı oynayacağı son 4 müsabakadan 10 ve üzeri puan alarak ligde kalma şansını arttırmayı hedefliyor.