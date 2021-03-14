Erzurumspor-Trabzonspor maçından galip çıkmadı

Süper Lig’in 30. haftasında ilk üç sıra ile arasındaki puan farkının açılmasını istemeyen Trabzonspor, deplasmanda düşme hattında yer alan Erzurumspor ile karşılaştı. Pozisyon açısında kısır geçen maç, 0-0 berabere sona erdi. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor’a evinde oynadığı maçta 3-1 yenilen Trabzonspor, bir puan kaybı da bu hafta yaşamış oldu. Erzurumspor ise ligde üst üste beşinci maçından da galibiyet alamadan ayrıldı.

İki takımın da önde pres yaptığı ve rakibinin çıkmasını zorlaştırdığı karşılaşmada ilk 45 dakikada net fırsat yaşanmadı. İkinci yarının son bölümünde ise karşılıklı gelişen ataklarda gol sesi çıkmadı. Trabzonspor’un hücumda çoğalmakta sıkıntı çektiği gözlenirken, Erzurumspor’un ise final paslarında yaptığı hatalar dikkat çekti.

Maçtaki ilk isabetli şutunu 72. dakikada bulabilen Trabzonspor, zeminin de kötü olması nedeniyle oynamak istediği pas oyununu sahaya yansıtamadı. Kaptığı toplarla hızlı ataklar geliştiren Erzurumspor, rakibine oranla daha etkili görünse de, atakları sonlandırmada başarılı olamadı. Büyük bölümü orta saha mücadelesi olarak geçen maçın temposu, son 15 dakikada arttı.

Bu bölümde hem Trabzonspor, hem de Erzurumspor net fırsatlar bulmalarına rağmen topu ağlara gönderemedi. Erzurumspor, Trabzonspor’a oranla üç puana daha yakın taraf gibi görünse de, yakaladığı fırsatlarda skor tabelasını değiştiremedi. Trabzonspor ise tüm maçı orta sahadan çekilen bir isabetli şutla tamamladı.

Bu beraberlikle Erzurumspor puanını 27’ye, Trabzonspor ise 52’ye yükseltti.