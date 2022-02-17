Erzurumspor-Eyüpspor maçında galip yok! Fırsat teptiler

Erzurumspor ve Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmasında kazanan çıkmadı. Lider Ankaragücü'nün berabere kaldığı maçta Erzurumspor ve Eyüpspor galibiyet alamayarak fırsat tepti.

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Spor Toto TFF 1. Lig’in 25. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta BB Erzurumspor, sahasında Eyüpspor’u konuk etti. Son 8 dakikada gelen iki gol karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Lider Ankaragücü’nün berabere kaldığı haftada puan farkını azaltma şansını tepen iki takım, dört dakika aralıkla attıkları gollerle bir puan kazandı. Ev sahibi BB Erzurumspor, 82. dakikada Oltan Karakullukçu’nun golüyle öne geçti. Eyüpspor bu gole 86. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç ile yanıt verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu beraberlikle BB Erzurumspor puanını 43’e, Eyüpspor 41’e yükseltti.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

9′ Hasek'in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Olanere'nin kafa vuruşu kalecide kaldı.

16′ Ceza sahası dışından Mücahit'in şutu kaleciden döndü. Tekrar topla buluşan Mücahit'in ortasına iyi yükselen Eren'in kafa vuruşu kalecide kaldı.

30′ Estrela'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Olanere'nin sert şutu direğe çarparak oyun alanına döndü.

59′ Mücahit'in soldan ortasında müsait pozisyondaki Novikovas'ın sert şutu üstten dışarı çıktı.

78′ Sol taraftan Bülent'in ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Dibba'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

GOL! 82′ Sağ taraftan Novikovas'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte boş kalan Oltan'ın vuruşu filelerle buluştu. 1-0

GOL! 86′ Ceza sahasına giren Oğulcan'ın şutunda kaleciden seken topu Cenk Ahmet tamamladı. 1-1