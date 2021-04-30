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Erzurumspor umutlarını son üç maça bıraktı

Ligde 37 puanla 19. sırada bulunan BB Erzurumspor, BAY geçecekleri son haftaya kadar olan 3 maçını da kazanıp ligde kalmak istiyor.

Güncellenme: 13:04, 30/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Erzurumspor umutlarını son üç maça bıraktı

Süper Lig’in son 3 haftasında aldığı peş peşe 3 galibiyetle yükselişe geçen BB Erzurumspor, dün sahasında maçın 72 dakikasını 10 kişi geçiren Başakşehir'e altın değerinde 3 puan kaybederek ağır bir yara aldı.

Son 3 haftada elde ettiği seri galibiyetlerle 37 puanla 18. sıraya kadar yükselen Erzurum ekibi, Başakşehir karşısında puan ya da puanlar çıkaramayınca aynı puanla 19. sıraya gerileyip küme düşme hattındaki yerini korudu.

Son hafta BAY geçecek olan BB Erzurumspor, 42. haftaya kadar olan Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarından 9 puan çıkartarak ligde kalma şansını sonuna kadar zorlamayı hedefliyor.

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