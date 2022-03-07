Erzurumspor, Yücel İldiz ile yolları ayırdı! 1 aylık serüven…

Spor Toto 1. Lig takımlarından BB Erzurumspor, 1 ay önce göreve getirdiği Teknik Direktör Yücel İldiz ile yolları ayırma kararı aldı.

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Spor Toto 1. Lig’de şampiyonluk şansı azalan ancak Play-Off’a kalarak Süper Lig’e yükselme umutlarını sürdüren BB Erzurumspor, Teknik Direktör Yücel İldiz’in görevine son verdi.

6 Şubat’ta BB Erzurumspor’un başında ilk maçına çıkan ve Manisa FK karşısında sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan Yücel İldiz, daha sonra oynadığı üç maçı da beraberlikle tamamladı. Ardından lider Ankaragücü’ne yenilen Erzurumspor, ligde kalma mücadelesi veren Altınordu’ya da mağlup olunca İldiz ile yolları ayırma kararı alındı.

Son 5 haftadır galibiyete hasret kalan ve 12 puan kaybeden 44 puanla beşinci sıraya gerileyen Erzurumspor, 58 puanlı lider Ankaragücü’nün 14 puan gerisinde kaldı. İkinci sıradaki 55 puanlı Ümraniyespor’la arasındaki fark 13 puan olan Erzurumspor’un, üçüncü sıradaki Bandırmaspor’la 2 puan, dördüncü (bir maçı eksik) İstanbulspor’la ise, 2 puan fark bulunuyor.