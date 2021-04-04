Erzurumspor’a Yılmaz Vural da çare olamadı! Konyaspor deplasmanda güldü

Süper Lig’in 32. haftasında Erzurumspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanıp son 3 maçta 7 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Ligde 6 maçtır kazanamayan ve milli takım arasında Mesut Bakkal ile yollarını ayırıp, sezona Yılmaz Vural ile devam eden Erzurumspor’un galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Dadaşlar son galibiyetini 12 Şubat’taki Rizespor maçıyla aldı.

Konyaspor’un gollerini 9. dakikada Milosevic ve 44. dakikada Abdülkerim kaydetti. Erzurumspor’un tek golü ise 15. dakikada Da Costa’dan geldi.

Konuk takımın 26. dakikada kazandığı penaltıda ilk golün asistini yapan Cikalleshi topu üstten auta gönderdi.

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Maçın hakemi Alper Saka, 90+6’da Erzurumspor lehine penaltı kararı verdi. Konyasporlu futbolcular karara yoğun itirazda bulundu. VAR odası da hakem Saka’ya pozisyonu tekrar izlemesi konusunda uyardı. VAR ekranından izlenen pozisyonda penaltı kararı iptal edildi.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 27 puanla küme düşme hattında kalırken, konuk takım ise 39 puana yükselerek maç fazlasıyla 11. sıraya çıktı.

33. haftada Erzurumspor, Çarşamba günü saat 16.00’da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Konyaspor da aynı gün aynı saatte Ankaragücü’nü konuk edecek.