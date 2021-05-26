Erzurumspor’dan sonra Denizlispor da ligden düşmek istemiyor

Corona nedeniyle geçen sezon Süper Lig ve TFF 1. Lig’de kulüplerin “küme düşme kaldırılsın” çağrısından sonra lig 21 takımla oynandı. 2020-2021 sezonunda 4 takım Süper Lig’den düştü. Ancak Gençlerbirliği ile Ankaragücü’nün yanı sıra lige veda eden takımlar Erzurumspor ile Denizlispor, resmi sitelerinden açıklama yaparak Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunacaklarını duyurdu.

Erzurumspor, TFF’ye 17 Mayıs’ta başvurduklarını açıklarken Denizlispor da başvuracaklarını açıkladı.

Erzurumspor’un ardından bu talepte bulunan kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, pandemi süreci, kur dalgalanmaları ve yayın geliri düşüşünü gerekçe göstererek, “Söz konusu koşullar göz önünde bulundurularak bu sezon küme düşme kaldırılmalı; kulübümüz gelecek sezon hakkettiği yer olan Süper Lig’de yeniden yer almalıdır” ifadeleri yar aldı.

Yapılan açıklamanın devamında ise, “Küme düşmenin kaldırılmış olduğu 2019-20 sezonunun son 9 haftasını etkileyen pandemi süreci, 2020-21 sezonunun tamamında devam etmiştir. Bu süreçte kulüplerimiz zor koşullar altında mücadele ederek, varlıklarını sürdürmeye çalışmıştır. Söz konusu koşullar göz önünde bulundurularak bu sezon küme düşme kaldırılmalı; kulübümüz gelecek sezon hakkettiği yer olan Süper Lig’de yeniden yer almalıdır. Süper Lig'e veda etmek zorunda bırakılan 4 kulüp ve bu kulüplerin yaklaşık 10 milyon taraftarı Süper Lig heyecanını yaşamaya devam etmeli, ülke futbolu adına güzel bir karara imza atılmalıdır. Bu konuda gerekli tüm adımları atacağımızı tüm kamuoyuna bildirir, nihai kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından adil bir şekilde verileceğine inandığımızı belirtiriz” ifadeleri kullanıldı.

Erzurumspor’un açıklaması şöyle;

“Bu sezonda da küme düşmenin kaldırılması için gerekli adımlar atılıyor. Süper Lig'de tek bir maç bile izlemeden bu heyecandan mahrum kalan büyük Erzurumspor taraftarımız adına 17 Mayıs günü TFF'ye başvurumuzu yaptık. Bu konuda da girişimlerimizi sürdürüyoruz.”