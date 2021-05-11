Erzurumspor’un galibiyeti ligde kalmaya yetmedi! Dadaşlar küme düştü…

Süper Ligin 41’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırladı. Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 3-2’lük galibiyetiyle sonuçlandı. Ancak Dadaşlar, ligin bitimine 1 hafta kala küme düştü.

Yılmaz Vural’ın takımı Erzurumspor, kümede kalma yarışı verdiği Kayserispor’un Başakşehir’den puan alması sonucunda ikili averajda geride olması ve gelecek haftayı BAY geçecek olması nedeniyle Süper Lig’e veda etti. Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Kayserispor’un kaderi son hafta belli olacak.

Erzurumspor’a galibiyeti getiren golleri 45+1. ve 73. dakikalarda Rashani ile 84. dakikada Cenk Ahmet kaydetti. Ev sahibi Alanyaspor’un gollerini ise 30. ve 41. dakikalarda penaltılardan Efecan Karaca kaydetti.

40 puanda kalan Erzurumspor lige tutunmayı başaramadı ve Denizlispor’un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, 57 puanla 7. sırada yer aldı. Süper Lig’e veda eden Erzurumspor ise 18. sırada yer buldu.

Alanyaspor, gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. Erzurumspor ise haftayı BAY geçecek.