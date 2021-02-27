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Eşi çalıştığı kulübe dava açmaya hazırlanınca 15 yıllık görevinden ayrıldı

Newcastle United'ın akademi direktörü Joe Joyce, eşinin kulüp yönetimiyle tartışmaya girmesi nedeniyle yıllardır sürdürdüğü görevinden geçici olarak ayrıldı. Tartışmanın nedeni ise, Joyce'un oğlunun Newcastle United altyapısında oynarken yaşadığı sakatlığın tekrarlaması...

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:14, 27/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Eşi çalıştığı kulübe dava açmaya hazırlanınca 15 yıllık görevinden ayrıldı

İngiltere Premier Lig’in köklü kulüplerinden Newcastle United’da 15 yıldır altyapının başında olan 59 yaşındaki Joe Joyce, ilginç bir olay sonrası görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Kulübe en uzun süre hizmet veren isimlerin başında gelen Joyce’un oğlu Sam, 2019’da ayrılmadan önce Newcastle United’ın 18 yaş altı takımının oyuncusuydu. Şu anda 20 yaşında olan Sam ABD’de bir kulüpte futbol hayatını sürdürüyor.

Ancak, Sam’in Newcastle United’da oynadığı sırada yaşadığı sakatlığın tekrarlaması üzerine annesinin Newcastle United’ı suçladığı ve kulübe dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.

İngiliz ekibinin Sam’in tedavisiyle yeteri kadar ilgilenmediğini iddia eden anne Joyce, kulüp yetkilileri ile tartışmaya girince, 15 yıldır altyapının başında olan eşi Joe Joyce da geçici olarak görevini bıraktı. Joyce’un eşinin iddialarını destekleyip desteklemediği bilinmezken Newcastle United cephesi konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Yaşananların ardından A takımda antrenörlük yapan Steve Harper geçici olarak akademide göreve getirildi.