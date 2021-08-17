Eski Afgan futbolcu Khalida Popal, Taliban sonrası Afganistan’daki korku iklimini anlattı

Afganistan'da ilk kadın milli futbol takımının kurulmasına öncülük eden ve kaptanlık yapan Khalida Popal, Taliban'ın iktidara gelmesinin ardından ülkesinde yaşananlara ışık tuttu. 2016'da Danimarka'ya giden Popal, Afganistan'daki kadın sporcuların kendisine yolladığı korku dolu mesajları paylaştı.

SOZCU.COM.TR

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Afganistan Kadın Milli Futbol Takımı’nın eski kaptanı Khalida Popal, Taliban’ın 20 yıl sonra yeniden iktidarı ele geçirmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Danimarka’da yaşayan ve kadın futbol takımı teknik direktörlüğü yapan Popal, BBC’ye verdiği röportajda Taliban yönetiminin ülkedeki kadınlar için ne anlama geldiğine değindi.

34 yaşındaki Popal, “Afganistan’da ağlayan, terk edildiğini ve evde sıkışıp kaldığını söyleyen insanlardan mesajlar alıyorum. Korkuyorlar. Bütün hayaller sona erdi. Tıpkı bir kâbus gibi” ifadelerini kullandı. Afganistan’daki kadın futbolculardan mesajlar aldığını söyleyen Popal, “Oyuncular videolarını gönderiyor ve ‘Karşı olduğum insanlar şimdi kapımın önünde, nefes alamıyorum, çok korkuyorum ve hiçbir koruma yok’ diyorlar” sözleriyle ülkede yaşanan korku iklimini anlattı.

“Bütün hayallerimiz yerle bir oldu. Gösterinin bittiğini hissediyoruz” diyen Popal, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

“Kadınları ve kızları ayağa kalkmaya, cesur olmaya teşvik ettik ve şimdi onlara sosyal medyayı kapatmalarını ve seslerini azaltmalarını söylüyorum. Bu çok acı veriyor. Sporcular çok sesliydi. Kadın hakları için ayağa kalktılar ve şimdi hayatları ciddi tehlikede.”

“YALNIZ BIRAKILACAĞIMIZI DÜŞÜNMEMİŞTİK”

2011’de Afganistan’dan ayrılan Popal, 2016’da sığınma talebinde bulunduğu Danimarka’da yaşıyor. Yaklaşık 20 yıldır ABD ve Birleşik Krallık güçleri tarafından yönetilen ülkesinde şimdi kadınların ve kızların güvenliğinin olmadığını söylüyor. 1996-2001 yılları arasında Afganistan’da yönetimi elinde tutan Taliban, kız çocuklarının eğitim almasını engellemişti. Kadınlar bir erkek akrabası olmadan evden çıkamıyor, çalışmasına izin verilmiyor ve bütün bedenlerini kapatan burka giymeye zorlanıyordu. Aşırı İslamcı kurallara karşı gelenler dayakla cezalandırılıyordu.

Popal, “Kadınların hak ve özgürlükler için mücadele ettiği son 20 yılın ardından, yalnız bırakılacağımızı hiç düşünmemiştik. O kadınlar risk aldı, yüzlerini ortaya koydu ve şimdi kimlikleri ortaya çıktı. Tek duyduğumuz ‘Artık Afganistan’da ulusal bir çıkarımız yok’. Kimse risk altındaki kadın aktivistleri, sporcuları, gazetecileri korumaktan bahsetmiyor” şeklinde konuştu.

Popal, 2007’de ilk Afganistan kadın futbol takımının kurulmasında başroldeydi. Popal ve takım arkadaşları, Taliban güçlerine rağmen antrenmanlarını sessiz sedasız gerçekleştirerek, futbolla fark yaratmaya ve ülkedeki yeni nesil kadın sporculara ilham vermeye çalıştı. Takım, dini inançları hiçe saymakla suçlandı, ancak yanlış bir şey yapmadıklarını bilerek ulusal bir destek aldılar.